مسؤول بالنقد الدولي: مصر ستكون الوحيدة صاحبة النمو الإيجابي في المنطقة

توقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي ستحقق معدل نمو إيجابي في المنطقة.

وأوضح أزعور خلال حواره عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON E" أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية خففت من آثار كورونا على اقتصادها، لافتًا إلى أن مصر طبقت إجراءات لتخفيف آثار كورونا بتعزيز البنية التحتية الصحية حيث إن مصر قدمت العديد من التمويلات لدعم القطاعات الاقتصادية لمواجهة كورونا، مشيراً إلى أن تراجع التجارة العالمية أثر على الاقتصاد المصري.

ودعا الحكومة المصرية إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأن يكون من الأولويات الواضحة للحكومة المصرية، داعياً إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت فيها وتعميق شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل، مشدداً على أن القطاع الخاص هو الرافد الأساسي لتوفير فرص العمل.

وكشف أزعور أن مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري ستكون خلال اسابيع حيث صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر بعد إتمام المراجعة بأسابيع، مشيراً إلى أن مراجعة الاقتصاد المصري ستكون عن بعد.

وتابع قائلاً: "أتوقع أن تناقش مراجعة الاقتصاد المصري الإسراع في وتيرة الإصلاح كما مراجعة الاقتصاد المصري ستتضمن الاتفاق على الإصلاحات الهيكلية للإسراع في وتيرة النمو".

وواصل أزعور قائلاً "منطقة الشرق الأوسط تمكنت من التكيف مع أزمة فيروس كورونا وأنا على يقين أن المنطقة ستتمكن من تنفيذ الإجراءات المطلوبة حال التعرض لموجة ثانية حيث إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة لاستيعاب 27 مليون شخص جديد يدخلون سوق العمل"، داعياً دول المنطقة إلى ضرورة معالجة مشكلة ارتفاع الديون في منطقة الشرق الأوسط والإنفاق الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط.