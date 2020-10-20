مد فترة تسوية أوضاع الوافدي لـ لبنان بطريقة غير شرعية حتى آخر ديسمبر

تلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إنَّ التقرير الذي تلقاه وزير القوي العاملة الملحق العمالي، شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، كشف عن قرار المديرية العامة للأمن العام اللبناني مد فترة تسوية أوضاع الرعايا العرب والأجانب الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية "خلسة" والمخالفين لنظام الإقامة والعمل إلى 31 ديسمبر 2020 .