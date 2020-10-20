مدير الكلية الحربية لـ"الوطن": الخريجون دماء جديدة تزيد الجيش صلابة

أكّد اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، أنَّ الكلية تؤهل وتعد الطلبة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مع وجود تحديات مهمة جداً نواجهها على جميع المستويات سواء على مستوى تأهيل الطلاب ليمتلكوا العلم والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم عقب تخرجهم، أو عبر زيادة الوعي الخاص بهم".

وأضاف مدير الكلية الحربية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش تخرج دفعة جديدة من رجال الكلية الحربية، أنَّه طبقاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، يتمّ عقد لقاءات مستمرة وبصورة دائمة مع طلبة الكلية، سواء مع قادة عسكريين أو سياسيين أو أساتذة إعلام أو دين أو اجتماع أو قيادات الكلية وغيرها، ويتم الحديث معهم، وتوعيتهم في مجالات السياسة والاقتصاد والدين والاجتماع وغيرها.

وأوضح "زاهر"، أنَّ اللقاءات العلمية والتوعوية مع الطلاب، تسهم في بناء الوعي لديهم عن التحديات التي تواجه مصر، بما يسهم في دعم وتعزيز الانتماء والولاء للوطن لديهم.

وعن إعداد وتأهيل الطلبة الجدد داخل الكلية الحربية، قال مدير الكلية الحربية، إن الطلاب يتجمعون في الكلية لدخول فترة اعداد، يتم خلالها تأهيل الطلاب لرفع مستواهم البدني، وتحويلهم من فرد مدني لمقاتل عبر تلك الفترة.

وأشار إلى أنَّ فترة الاعداد تضم موضوعات متنوعة سواء في اللياقة أو موضوعات عسكرية، كما أننا نحول الطالب ليكون "صاحب فكر مختلف".

وقدم مدير الكلية الحربية، التهنئة لجميع الطلبة وأهاليهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، مضيفاً: "هم من اليوم ضباط مقاتلين في منظومة القوات المسلحة، وهم دماء جديدة تزيد قواتنا المسلحة قوة وصلابة، وتزيد الوعي، والانتماء، والولاء للقوات المسلحة والوطن، بما يكون خير داعم، ومنفذين للمهام المكلفين بها.

ووجَّه "زاهر"، عدة نصائح للخريجين، مؤكّداً أهمية الاهتمام بزيادة الوعي، واللياقة البدنية، والثقافة العامة، والانضباط، والالتزام خلال تعاملهم مع القادة، وتحقيق العدل مع مرؤوسيهم، ونشر الوعي والثقافة مع مرؤوسيهم، والتواصل معهم بصفة دائمة ليكونوا أقوياء في الحق، أمناء على المسؤولية، كما أن "القائد" كلمة ونصح؛ فلا يبخلوا بها على مرؤوسيهم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.