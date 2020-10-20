مدير "المعهد الفني": الخريجون قادرون على التعامل مع أحدث الأسلحة

قال اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، إنّ المعهد يدرس للطلاب 21 تخصصا، 11 منها ميكانيكية، و10 كهربائية، موضحا أنّ التطوير والتحديث المستمر للمعهد، يتم بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، على هامش تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد الفني، أنّه يتم تطوير الفصول التعليمية، والقاعات بأحدث الوسائل التعليمية من شاشات، وإنترنت داخلي، وما يدرسه الطالب ويقابله في تشكيلات القوات المسلحة لدى العمل بها.

وأوضح اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، أنّ المعهد يعمل على تطوير المعامل بشكل دائم، وهناك موازنة كبيرة لتطويرها بشكل سنوي ليُحاكي المعدة أو السلاح الموجود لدى القوات المسلحة، والتي سيعمل عليها الطالب بعد تخرجه.

وأشار مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، إلى أنّه يتم إرسال أعضاء هيئة التدريس العاملين على تعليم الطلاب لبعثات خارجية، ودورات تنشيطية، بحيث يكون على أعلى درجة كفاءة ممكنة، ومؤهل لتوصيل المعلومة السليمة للطالب بشكل سلس وبسيط.

وأكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، حرص قيادة المعهد على إطلاع الطلاب على كل ما هو حديث في العالم، سواء مادة نظرية أو علمية حتى يتخرج الطالب وهو مسلح بالعلم، ويستطيع العمل مع المعدة في الوحدة التي سيعمل بها.

وأوصى مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، الطلاب، بالاهتمام بالانضباط في التعامل مع مرؤوسيه ورؤسائه، وأن يكون واع لكل شيء حوله، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية، والتطوير من أنفسهم بشكل مستمر حتى يستطيعوا التعامل مع كل الأسلحة والمعدات.

وأوضح اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، أنّه يتم إخطارهم في المعهد بالمعدات الحديثة التي تصل للقوات المسلحة، لتدريب الطلاب عليها بشكل سليم، مضيفا أنّ ذلك قد يقتضي تطوير معهد موجود أو تأسيس معمل جديد لم يكن موجود لديه من الأساس.

وأشار مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، إلى أنّ الطالب يمر لدى دخوله للمعهد بفترة تدريب مركز، سواء في الكلية الحربية أو في المعهد، ويتم اختباره خلالها في الفيزياء، والميكانيكا، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، للتأكد من استيعابه، وتجهيزه للتعلم والتدريب، والذي يتم عبر تدريب نظري وعملي سواء داخل البلاد أو خارجها.