فيديو.. الحمام الأبيض والبالونات وصور الشهداء تزين سماء الكلية الحربية

قدم مجموعات العرض العسكري بحفل تخرج الكليات العسكرية والمعاهد الفنية، منذ قليل، سلام الشهيد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتزامن مع سلام الشهيد، إطلاق سراح أعداد من الحمام الأبيض وصور الشهداء التي زينت السماء مع البالونات الملونة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.