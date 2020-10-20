البرلمان العربي يهنئ عبدالله آل الشيخ لتعيينه رئيسا للشورى السعودي

هنأ عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيينه رئيسا لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وقال رئيس البرلمان العربي إن صدور المرسوم الكريم بتجديد الثقة بالدكتور عبدالله آل الشيخ يدل على الثقة الكبيرة لقيادة المملكة العربية السعودية في شخصه الكريم وتقديرا للجهود الكبيرة والأعمال المتميزة التي بذلها في الفترة السابقة خلال رئاسته لمجلس الشورى السعودي وما قدمه من إسهامات متميزة وأعمالاً مثمرة لتطوير العمل البرلماني في المملكة العربية السعودية.

وثمن رئيس البرلمان العربي عاليا الجهود والمبادرات المقدرة لرئيس مجلس الشورى السعودي في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا حرصه الشديد على الارتقاء بهذه العلاقات ودفعها إلى أعلى المستويات خدمة للأمة العربية.