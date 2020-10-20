الأهالي مسكوه.. حبس عاطل سرق هاتف فتاة أعلى دائري المعادي

أمرت نيابة المعادي بحبس عاطل أربعة أيام، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من فتاة أثناء تواجدها أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بالقبض على عاطل بمعرفة الأهالي بعد قيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء تواجدها أعلى دائري المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث من قسم شرطة المعادي إلى مكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء تواجد فتاة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المعادي، خطف عاطل يستقل دراجة نارية الهاتف من يدها، وأوضحت التحريات أنه كان يسير عكس اتجاه السيارات حتى يتمكن من الهرب دون أن يطارده أحد، إلا أن المواطنين طاردوه وتمكنوا من ضبطه.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال شهود الواقعة والفتاة المجني عليها، اعترف بصحة التحريات وبأقوال المجني عليها والشهود، مضيفا أنه اتخذ من الطريق الدائري مكانا لتنفيذ نشاطه غير المشروع في سرقة الهواتف المحمولة من الفتيات والسيدات عن طريق الخطف.

وتابع أنه يستقل الدراجة النارية لكي يتمكن من خطف الهواتف والهرب بها خشيه سقوطه في قبضة المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.