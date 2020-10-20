أحد أبناء أبوحمص: استغثنا لرئيس "النور" من التوك توك.. "قبل ما يخبطه"

اشتهرت مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة مسقط رأس الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، بانتشار مركبات "التوك توك" بصورة كبيرة، وهو ما تسبب في وقوع العديد من حوادث التصادم، آخرها الحادث الذي وقع ضحيته رئيس حزب النور ، في الوقت الذي أكد فيه أهالي أبو حمص، أنهم تقدموا بالعديد من المذكرات لتقنين وضع التوك توك وتحديد خطوط سيره بالمدينة، من بينهم مذكرات لـ"مخيون".

وقال عادل مختار، أحد أهالي أبو حمص، "تقدمنا بمذكرات للدكتور يونس مخيون، بصفته رئيس حزب النور وعضو مجلس نواب سابق، وطالبنا بحلول جذرية لمشكلة التوك توك التي تهدد حياة المواطنين، ولم نعلم أن أزمة التوك توك ستنال من (مخيون) نفسه، ولعل الحادث الذي تعرض له رئيس حزب النور، يفتح ملف سيطرة التوك توك على شوارع أبو حمص مرة أخرى".

وكان الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أصيب بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام توك توك به بأحد شوارع مدينة أبو حمص، مساء أمس، وجرى نقله لأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

وصرح محمد حسن، المسؤول الإعلامي لحزب النور بالبحيرة، أن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، تعرض لحادث اصطدام أثناء عودته من صلاة المغرب أمس، وروى تفاصيل الحادث قائلًا: "أدى الدكتور مخيون صلاة المغرب في مسجد بجوار منزله في مدينة أبو حمص بمسقط رأسه، وعقب خروجه من المسجد صدمه توك توك مسرع انفجر إطاره، ما تسبب في سقوط رئيس الحزب على الأرض وحدوث إصابته".

فيما قال شهود عيان: "عقب خروج مخيون من المسجد توجه إلى طريق منزله، واستوقفه بعض أنصار حزب النور ومعارفه لمصافحته والحديث معه، وعقب ذلك شاهدنا توك توك يسير بسرعة كبيرة، وانحرف مرة واحدة بعد سماع صوت انفجار إطاره، وأطاح برئيس حزب النور بعد صدمة قوية".

وقال مسؤول الإعلام بالحزب، إن الفحوصات أظهرت وجود شرخ في عظمة اللوح اليمنى، وكدمة في الرئة، وجرى تجبيس أسفل الركبة اليمنى، وحجزه تحت الملاحظة، مضيفًا: "الحمد لله حالته الصحية مستقرة".