"التخطيط": "الإحصاء" أمدنا بمعلومات دقيقة لمواجهة جائحة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ظهرت بقوة وبوضوح خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ليس فقط في إطار أعداد المصابين والمتعافين أو الذين فقدوا حياتهم، ولكن أيضًا في كيفية تغيير الوباء لحياة الجميع في مصر، وكذلك تأثيره على النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمة "السعيد"، في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بالجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، والتي ألقتها "أون لاين" في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت "السعيد" أن قطاعات الصحة والتعليم وأولويات التنمية وآفاق المستقبل تعتمد في الأساس على البيانات الدقيقة التي نقوم بجمعها، لذلك فإن الطلب على البيانات في زمن كورونا يتجاوز أرقام الإصابات والوفيات، ويأخذ نظرة أشمل على احتياجات الحكومات وصناع القرار لبيانات مفصلة موثوق بها ومتاحة في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات سريعة.

الجهاز يحتفل باليوم العالمي للإحصاء

ويعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاليًا مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثالث للإحصاء، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69/282، تحت شعار العام "ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها"، حيث يعكس هذا الشعار أهمية البيانات الرسمية الموثوق بها وتطويرها داخل الأنظمة الإحصائية الوطنية.

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء مع مرور 75 عاماً على إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومنتصف "دورة 2020 للتعدادات السكانية"، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء وزعماء وملوك العالم للاهتمام بالإحصاء وتشجيع بلدانهم على هذا الاحتفال، ويرجع الاهتمام العالمي بالإحصاء لدورها الهام في التنمية حيث أنه "لا تنمية بدون إحصاء".

وفى إطار التأكيد على الدور الحاسم الذي تؤديه المعلومات الإحصائية الرسمية العالية الجودة في إجراء التحليلات واتخاذ القرارات المستنيرة، حرص الجهاز على المشاركة في إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة دعماً منه لخطة التنمية المستدامة 2030.

ويكمن المعنى العميق للاحتفال باليوم العالمي للإحصاءات في إبراز الدور الذي تلعبه الإحصاءات في حياة البشر، بدءا من رسم خريطة واضحة المهام لخصائصهم الاجتماعية والديموجرافية واحتياجاتهم من السلع والخدمات، إلى رصد جميع نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي والظروف البيئية وإتاحة كل تلك البيانات للباحثين ومتخذي القرار لرسم السياسات والتخطيط للاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق أفضل النتائج التي تؤدى إلى تحقيق حياة أفضل.