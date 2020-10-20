الإحصاء: الفراعنة أجروا أول تعداد سكاني في العالم عام 3440 قبل الميلاد

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الحضارة المصرية القديمة، كانت من أسبق الحضارات حرصا على معرفة التعداد السكاني، مؤكدا أن أول تعداد سكاني أجراه الفراعنة في العام، 3440 قبل الميلاد، أو عام 2500 قبل الميلاد.

وأضاف بركات أن المصريين القدماء كانوا يقومون بإجراء التعداد السكاني ليس كل عام فقط، وإنما مع كل عمل يقومون به.

وأشار إلى أن المصريين القدماء كانوا يجرون التعداد السكاني لأغراض متعددة من أهمها الاستعداد للعمليات الحربية، وخوض المعارك، وبناء على بيانات التعداد كان المصريون يضعون خطط الحروب.

جاء ذلك خلال كلمة بركات في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، بالجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء.

ويعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاليا مؤتمرا صحفيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثالث للإحصاء، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69/282، تحت شعار العام "ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها"، حيث يعكس هذا الشعار أهمية البيانات الرسمية الموثوق بها وتطويرها داخل الأنظمة الإحصائية الوطنية.

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء مع مرور 75 عاماً على انشاء الأمم المتحدة ومنتصف "دورة 2020 للتعدادات السكانية"، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء وزعماء وملوك العالم للاهتمام بالإحصاء وتشجيع بلدانهم على هذا الاحتفال، ويرجع الاهتمام العالمي بالإحصاء لدورها الهام في التنمية حيث أنه "لا تنمية بدون إحصاء".

وفى إطار التأكيد على الدور الحاسم الذي تؤديه المعلومات الإحصائية الرسمية العالية الجودة في إجراء التحليلات واتخاذ القرارات المستنيرة، فقد حرص الجهاز على المشاركة في إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة دعماً منه لخطة التنمية المستدامة 2030، ويكمن المعنى العميق للاحتفال باليوم العالمي للإحصاءات في إبراز الدور الذي تلعبه الإحصاءات في حياة البشر