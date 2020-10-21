بدرية طلبة: عندي دور برد ابن حلال خالي من أي شبهات

تعرضت الفنانة بدرية طلبة، لوعكة صحية، بسبب نزلة برد شديدة ألمت بها، كما نفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال، خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان الحمد لله، تعبانة جدًا".

وشاركت بدرية في موسم رمضان الماضي، بعدد من الأعمال الدرامية، بينها مساسل البرنس، الذي جسدت من خلاله دور راقصة، بطولة محمد رمضان، سلوى عثمان، نجلاء بدر، أحمد زاهر، نور اللبنانية، أحمد داش، إدوارد، محمد علاء، تأليف و إخراج محمد سامي.

كما شاركت بدرية طلبة، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، كارولين عزمي، وفاء سالم، تارا عماد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وجسدت بدرية طلبة من خلاله شخصية شقيقة عماد رشاد.

وظهرت بدرية طلبة، في شهر رمضان الماضي، مع الزعيم عادل إمام خلال مسلسل فلانتينو، وأدت دور الخادمة، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، سليمان عيد، ورانيا محمود ياسين.

وكان شهر رمضان، بداية مشوار بدرية طلبة الفني، مع الفنان الراحل حسين الإمام ببرنامج "حسين ع الهوا"، الذي عرض في رمضان 2001 لتنطلق بعد ذلك في مشوارها الفني.

وشاركت بدرية، في العديد من الأعمال التي عرضت في شهر رمضان على مدار سنوات، وبينها "راجل وست ستات" ومسلسل "تامر وشوقية".

كما جسدت الفنانة بدرية طلبة شخصية الفنانة الراحلة زينات صدقي خلال أحداث مسلسل "أبو ضحكة جنان"، الذي عرض بشهر رمضان عام 2009، كما شاركت بمسلسل "الكبير أوي".

ولم تتوقف مشاركة بدرية طلبة في أعمال شهر رمضان على الأعمال الكوميدية فقط، إذ شاركت في مسلسل "ذات" للنجمة نيللي كريم عام 2013 ومسلسل نسر الصعيد عام 2018 بتجسيدها لشخصية "سكينة".