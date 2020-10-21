أسوان تستضيف فعاليات اليوم الإيطالي 11 نوفمبر المقبل

أعلن جامباولو كانتيني، السفير الإيطالي بالقاهرة، أن محافظة أسوان ستستضيف فعاليات اليوم الإيطالي يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، بناءً على طلب المحافظ اللواء أشرف عطية.

وتنشر "الوطن" أجنة الفعاليات لليوم الإيطالي في صعيد مصر، والتي تبدأ فيه الفعاليات يوم 10 نوفمبر المقبل بمدينة الأقصر، ثم تنتقل إلي أسوان، وستفتتح مساء اليوم التالي، ثم تستكمل الفعاليات بموائد مستديرة، يشارك فيها الأساتذة والمتخصصين بالآثار والسياحة والمرشدين السياحيين.

كما يشارك في الموائد المستديرة أيضا، الشركات السياحة الإيطالية، والمجلات والصحافة التابعة لهم، وستتضمن الفعاليات الترويج للمطبخ الإيطالي، علاوة على عرض الحرف البيئية والتراثية، لتختتم باحتفالية في معابد فيلة، ومتحف النوبة، والتي تتضمن معرض حول جهود ومراحل حملة إنقاذ فيله، بمشاركة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وكان الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، استقبل مساء أمس، جامباولو كانتيني، بحضور الدكتورة كارمن تسكيلي، مستشارة التعاون التجاري بالسفارة، وفرنسيس أمين، القنصل الفخري لها بالصعيد، بجانب نواب رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان والدكتور مجدي محمد علي، بالإضافة إلي الدكتور أحمد فرمان، عميد كلية الآثار بالجامعة، والدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، فضلا عن شكري سيف، نقيب المرشدين السياحيين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، علي ترحيب المحافظة بإقامة اليوم الإيطالي في صعيد مصر خلال يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، بمناسبة مرور 40 عاما علي عملية إنقاذ معابد فيلة، التي قامت بها البعثة المصرية الإيطالية، ضمن حملة إنقاذ معابد النوبة.

ونقل نائب المحافظ، تحيات اللواء أشرف عطية، وترحيبه بالجهود التي تبذلها السفارة الإيطالية، في مختلف المجالات، التي ستتوج بتنظيم هذا الحدث الهام لتوطيد العلاقات المصرية الإيطالية، خاصة في مجالات السياحة والآثار والثقافة والتعليم والاستثمار.