الجمبري يبدأ من 50 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تستعرض "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدّمها للمتابعين والقراء، نشرة أسعار السلع والمنتجات الغذائية مثل أسعار الفاكهة، وأسعار الخضروات، وأسعار السمك وأسعار الدواجن والبقوليات ومنتجات الألبان، واللحوم، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، في السوق المصرية، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة

وتباينت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليصل سعر الرمان لـ12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 30 جنيهًا، والموز إلى 17 جنيهًا، وتراوح كيلو العنب بين 8 و14 جنيهًا، وكيلو الكمثرى بين 10 و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الخيار لـ6 جنيهات، وسعر كيلو البصل لـ6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 4 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل الألوان إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 24 و28 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفول المستورد بين 11 و13 جنيهًا، وسعر العدس بين 15 و16 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 و34 جنيهًا.

أسعار الطيور والدواجن

وتتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 30 و32 جنيهًا، والدواجن البيضاء بسعر 26 جنيهًا، وسجّل سعر البط المسكوفي 39 جنيهًا، والبلدي نحو 47 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجل سعر الكيلو جرام من الديك الرومي نحو 49 جنيهًا، والأرانب 38 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار اللحوم

يتراوح سعر لحم الكندوز بين 110 جنيهات إلى 120 جنيها للكيلو، أما سعر الكبدة فيتراوح بين 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو، وسجّل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر لحم البتلو بين 100 إلى 150 جنيهًا، وتراوح سعر اللحم المفروم بين 90 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر لحم الضأن بين 100 جنيه، و130 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 12 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار السمك

تراوح سعر السمك البلطي ليتراوح الكيلو بين 17 إلى 45 جنيهًا، كما تراجع سعر الجمبري ليبدأ من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و80 جنيهًا.