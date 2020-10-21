وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية: خطة لتطوير منطقة "العكرشة"

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على تحسين الأوضاع البيئية بمنطقة "العكرشة"، في محافظة القليوبية، والعمل على تطويرها وحل المشكلات البيئية العالقة بها، والتي تقوم معظمها على إنتاج المنتجات الخاصة بالصرف الصحي.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة البيئة، يرافقها محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، عدداً من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "العكرشة"، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة، خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل، من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي تنفيذه الوزارة لتقديم الدعم الفني والمالي لهذه الصناعات، لمساعدتها ف توفيق أوضاعها البيئية، وتحسين نوعية الحياة في المنطقة، إضافة إلى الدعم المقدم من إدارة نوعية الهواء ومكافحة التغيرات المناخية، بدعم من البنك الدولي، والذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، ويبدأ تنفيذه منتصف العام القادم.

وأضافت أن الوزارة تعمل على منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال عدة محاور، منها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز، والمرور على المصانع لخفض الانبعاثات الصادرة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي يمكن أن تسبب تلوث للهواء خلال تلك الفترة من السنة، لوجود التركيزات بنسبة عالية، والتي ربما تؤثر على صحة المواطنين، إضافة إلى متابعة لجان فحص عوادم السيارت، والتوعية البيئية لكل العناصر والأفراد المرتبطة بالمنظومة.

ومن جانبه، وجه محافظ القليوبية الشكر لوزيرة البيئة على دعم المحافظة المستمر في منظومة النظافة ومجابهة تلوث الهواء، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حل المشاكل البيئية العالقة منذ عشرات السنين، وتطوير منطقة "العكرشة".

كما أشار المحافظ إلى صدور القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020، باعتبار منطقة "العكرشة" منطقة صناعية، وما يترتب عليه من تحسين لكافة الخدمات والبنية التحتية لتلك المنطقة، وأضاف أن منطقة العكرشة تبلغ مساحتها حوالي 494 فداناً، ويوجد بها ما يقرب من 500 منشأة صناعية، ما بين صغيرة ومتوسطة، وشدد على أنه يجري العمل على جعلها منطقة خضراء خالية من التلوث.