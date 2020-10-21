"الخشت" و"جمعة" يفتتحان 3 وحدات طبية بـ"أبوالريش الياباني" و"المنيرة"

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قبل قليل، وحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبوالريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبوالريش المنيرة، بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم وتمويل من مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرتي مستشفى أبوالريش المنيرة، وأبوالريش الياباني.

"الخشت": هدفنا زيادة القدرة الاستيعابية ورفع الكفاءة وإعادة التأهيل وفق جدول زمني محدد.. ولا تهاون مع أي تقصير

وأكد الدكتور محمد الخشت، استمرار أعمال تطوير مستشفيات أبوالريش للأطفال لزيادة قدرتها الاستيعابية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أنّ معظم مستشفيات جامعة القاهرة لم تجر بها عمليات تطوير حقيقية منذ سنوات، وأنّ الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير المستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى يليق بجامعة القاهرة وإمكاناتها ودورها المجتمعي، مع توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.

ووجّه رئيس جامعة القاهرة، باستمرار تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبوالريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم التهاون مع أي تقصير في العمل.

"الخشت": 35.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء وتطوير الجراحات التخصصية والرعاية المركزة بأبوالريش المنيرة والياباني

وأوضحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، أنّه جرى إحلال وتجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبوالريش المنيرة بإجمالي 22 سريرًا بتكلفة 15 مليون جنيه تبرعًا من مؤسسة مصر الخير، وإضافة 7 أسرة بزيادة 50% مما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر.

وأضافت أنّ مؤسسة مصر الخير تبرعت أيضًا لتطوير وحدة الجراحات التخصصية بمستشفى أبوالريش الياباني بإجمالي 36 سريرًا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، وأنّ الجامعة طوّرت وحدة الرعاية المركزة الجراحية بسعة 4 أسرة بتكلفة 3 ملايين جنيه.

من جانبها، قالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنّ المؤسسة شريك أساسي في عمليات التطوير، وتتحمل التكلفة الأكبر لتجديد البنية التحتية الخاصة بوحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبوالريش الياباني، لخدمة جراحات الأطفال في جميع التخصصات من عظام ومسالك ومخ وأعصاب وعيون.

وأوضحت أنّ الهدف الأساسي من عمليات التطوير، رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المترددين على مستشفى أبوالريش الياباني، باعتبارها من أكبر المستشفيات التى تقدم خدمات متخصصة للأطفال، ما يساعد في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال، التي تخدم سنويًا نحو مليون طفل يلجأون إليها من كل مكان في مصر.