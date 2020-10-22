"الشيخ زين الدين" بسوهاج تتحول إلى قرية نموذجية

تسير قرية الشيخ زين الدين، التابعة لمدينة طهطا شمال سوهاج، بخطى منتظمة لتصبح قرية نموذجية بها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون من مياه شرب نظيفة، ومدارس ووحدات صحية، ومشروعات للصرف الصحي، وبناء منازل الأهالي.

ولقد أنفقت الدولة مبالغ كبيرة لتنمية القرية التي عانت كثيرا من التهميش وافتقار أهلها إلى أبسط الخدمات، وتم وضع القرية في بؤرة اهتمام الدولة، ويجري العمل على تحويلها إلى قرية نموذجية لا ينقص أهلها أي شئ من الخدمات التي يحتاجونها.

زيارات من وزيري التنمية المحلية والتربية والتعليم وصندوق تحيا مصر وفنانين إلى القرية

كانت قرية الشيخ زين الدين، على موعد مع زيارات هامة لم تشهدها المحافظة من قبل فلقد زارها في شهر مارس الماضي اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق «تحيا مصر»، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وسحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة، وعدد من الفنانين من بينهم هانى رمزى، وليلى علوى، ولبلبة، ومنى عبدالغني، ورجال أعمال ورؤساء مجلس إدارات البنوك، وذلك لافتتاح مشروعات خدمية وتعليمية تم تطويرها بمعرفة صندوق "تحيا مصر" داخل قرى المحافظة.

كان في استقبال الوفد، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وافتتح الوفد مدرستي الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، والشيخ زين الدين الابتدائية، وكذلك الوحدة البيطرية بالقرية، ضمن المشروعات التي ستُفتتح اليوم.

وخضعت المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشيخ زين الدين، للتطوير والصيانة الشاملة لها بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وضمت 12 فصلًا بها 500 تلميذ وتلميذة، وجرت عملية التطوير بمعرفة صندوق "تحيا مصر" ومؤسسة "مصر الخير"، وتم عمل ملعب نجيل صناعي بالمدرسة.

أما مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، فيبلغ عدد طلابها 455 طالبًا وطالبة، وتم تطويرها وإنشاء جناح جديد بها بتكلفة 5.5 ملايين جنيه، حيث تم صيانة الجناح القديم صيانة تامة وتجديد الأثاث المدرسي، وإنشاء جناح جديد لتقليل كثافة الطلاب بالفصول ليصبح في كل فصل 35 إلى 40 طالبا بدلًا من 55.

وجرت أعمال افتتاح المشروعات الثلاثة، والتي شملت تطوير وتجديد مدرستين إبتدائي وإعدادي بالقرية، وإقامة وحدة بيطرية لخدمة المزارعين ومربي الماشية، بحضور اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق «تحيا مصر»، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر.

وشهدت القرية تقديم دعم مالي من الحكومة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بها، ورصف عددا من الطرق.

محافظ الإقليم و«مسلم» يزوران القرية لتسلم منازل للأهالي

وشهدت القرية زيارة في عام 2018 لمحافظ سوهاج الدكتور أحمد الانصاري لتسليم 30 منزلًا للأهالى، بعد تطويرها، كما وضع المحافظ، حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى بالقرية، وتم عقد لقاء جماهيرى مع الأهالى، عقب تفقد أعمال القافلة الطبية، لفيروس سى.

حضر المراسم، محمد مسلم رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الشيخ زين الدين، ومحمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد حلمى، رئيس مؤسسة مصر الخير بسوهاج، بالإضافة إلى الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، وممثلين عن جمعية أبناء الشيخ زين الدين.

وقال محافظ سوهاج، إن قرية الشيخ زين الدين، يتم تنفيذ عدد من المشروعات بها، ممولة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبتنفيذ من مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا أن القرية ستكون قرية نموذجية.

وأكد أن الجهاز التنفيذى للمحافظة، لن يتأخر فى دعم قرية الشيخ زين الدين، فى أى وقت، وأنه ستكون هناك متابعة دقيقة، من أجهزة المحافظة، لأن تصبح القرية نموذجية، بتكاتف من الجهاز التنفيذى للمحافظة، والجمعيات الأهلية وأبناء القرية.

وقال محمد مسلم، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الشيخ زين الدين، إن أبناء القرية، يشهدون حدوث طفرة، فى منطقتهم، لافتًا أنه سيكون هناك دور فعال للجمعية، لتفعيل مبادرة محافظ سوهاج.

وقال مدير فرع مؤسسة مصر الخير بسوهاج، إن برنامج التنمية المتكاملة، لقرية الشيخ زين الدين، والذى تدعمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتنفيذ مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل عدة أنشطة منها بناء مدرسة تعليم أساسى، وتم استلام الأرض الخاصة بها، وجار أعمال البناء، وتغيير خطوط المياه، بمسافة 3كم، لـ336 مستفيد، وبناء 36 منزلًا.

وأشار إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن، يتضمن بناء 30 منزل، وجارى استكمال أعمال البناء، لعدد آخر من المنازل، وتم تغيير خطوط المياه بمسافة 3 كم.