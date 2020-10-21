نجيب ساويرس ينتصر لـ الأهلي على حساب الجونة

قررت إدارة مهرجان الجونة تأجيل حفل افتتاح الدورة الرابعة بمهرجان الجونة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري من الساعة 8 مساءاً ليكون الساعة 5 عصراً .

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتي يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مبارة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة النص النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المبارة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.

وتوجه الفنان بالشكر للقائمين علي المهرجان، وأعضاء اللجنة الاستشارية لاختياره للتكريم، الذي ثمّن مشواره الفني الذي انطلق منذ سنوات طويلة، بحسب وصفه، مشددًا على فخره بمهرجان الجونة كفعالية سينمائية مصرية؛ لكونه يتسم بالتنظيم والرقي في كل دوراته.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل والكاتب والمنتج المصري آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبو العلاء الذي فاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" (2019) بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ76 ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إضافة إلى أكثر من 15 جائزة سينمائية عالمية.

كما يشارك رودريجو سيبوليدا والذي تم اختيار أحدث أعماله "ماتادوري المذعور" 2020 في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالإضافة إلى عرضه في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، فضلا عن مشاركة المنتج تيري لينوفل، المؤسس المشارك والمندوب العام لمهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط مونبلييه.

يرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" التلفزيوني الشهير.