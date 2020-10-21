إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء خروجهم من المسجد بأسيوط

أصيب 3 شبان بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة بهم، أثناء خروجهم من المسجد عقب أداء الصلاة بقرية "بني يحيى"، التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير أثناء خروج مصلين من المسجد، أمام قرية "بني يحيى"، على طريق "القوصية - أسيوط" الزراعي، دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من "محمد جمال"، 18 سنة، و"طاهر محمد"، 31 سنة، و"أحمد عبد الحميد"، 30 سنة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن سيارة كانت تسير بسرعة زائدة، اصطدمت بالمصاب الأول، وعقب توقف قائد السيارة لفحص المصاب، انهال عليه الأهالي ضرباً، فأسرع بالعودة إلى سيارته وانطلق بها مسرعاً، وأثناء هروبه من موقع الحادث، اصطدم بشخصين آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وضبط مرتكب الواقعة والسيارة المتسببة في الحادث.