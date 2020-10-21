عموميات 16 شركة لمياه الشرب والصرف تقر استمرار تشكيل مجالس الإدارات

عُقدت الجمعيات العامة لـ16 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في محافظات (الجيزة – المنوفية – دمياط - مياه الإسكندرية – صرف الإسكندرية - الفيوم - الدقهلية - القليوبية - مياه القاهرة – الغربية – الأقصر- أسيوط - البحرالأحمر - أسوان- البحيرة - صرف القاهرة)، وذلك بتقنية "فيديوكونفراس"، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات.

استمرار تشكيل مجالس إدارات الشركات

ووافقت الجمعية على الموازنة التقديرية للشركات عن العام المالي 2021/2020، كما وافقت على استمرار تشكيل مجالس إدارات شركات الجيزة، ودمياط، ومياه الإسكندرية، وصرف الاسكندرية، والفيوم، والدقهلية، ومياه القاهرة، والغربية، والأقصر، وأسيوط، والبحرالأحمر، وأسوان، والصرف الصحي بالقاهرة، بذات تشكيلها الحالي لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية، أو لحين توفيق الأوضاع إعمالًا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، والصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، أيهما أسبق.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطوير الأداء بالشركات التابعة، واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضرورة التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ووضع خطة لاستبدال العدادات العاطلة، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الشبكات المتهالكة، ومراجعة خطط الشركات لتقليل الفاقد والتسرب، وزيادة نسب التحصيل، وإجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع، ووضع خطة عمل بأهداف محددة لكل شركة، وذلك في إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

مجابهة موسم الأمطار

وتابع "رسلان" خطة الشركات لمجابهة موسم الأمطار السيول، لاسيما شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التي بدأت استعدادتها بداية من شهر مارس الماضي بتطهير المجمعات والشوارع العمومية منها الكورنيش، ودعم المحطات والشبكات وتطهير بيارات ومحطات الرفع بإجمالي 180 محطة، كما تم تنفيذ المحاكاة بـ5 أنفاق وكباري رئيسية، والتغلب على المشكلات بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

تطهير شبكات الصرف

وأصدر رئيس الشركة القابضة توجيهاته برفع درجه الاستعداد بجميع الشركات التابعة، وذلك لدعم الشركات المتوقع سقوط أمطار بها عند الحاجة خلال الأيام المقبلة، والتأكيد على الانتهاء من تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار والتأكد من جاهزية المحطات والروافع وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وخطط انتشار المعدات، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

كما أكد رئيس الشركة على تشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة، والتعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعي.