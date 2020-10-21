الكمامة إلزامي وتفعيل إدمودو.. تحذيرات قها التعليمية للمدرسين والطلاب

تفقد صلاح محروس مدير ادارة قها التعليمية، مدرسة ترسا الثانويه المشتركة، يرافقه شريف عبدالعليم مدير المدرسة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدارس، ومتابعة تفعيل المنصات التعليمية والتعليم عن بعد، علاوة على متابعة تواجد أدوات التعقيم، وجهاز قياس الحرارة، وتواجد الزائرة الصحية، وارتداء الكمامات من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

شدد "مدير الإدارة"، على تواجد كل تلميذ في ديسك منفصل، وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب، حفاظا على سلامتهم وتفقد "مدير الادارة"، غرفة العزل واطلع على تقسيمات الفصول.

وأكد صلاح محروس، على الإلتزام بالحضور والإنصراف وعدم غياب الطلاب وإرسال إنذارات الغياب للطلاب إلى أولياء أمورهم وإتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه المخالفين وتفعيل مجموعات التقوية.

في وقت سابق وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تابع عاطف سلامة وكيل المديرية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وسبل الوقاية من فيروس كورونا وتطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لمواجهة كوفيد 19 وتابع وكيل مديرية التربية عيادات التأمين الصحي وغرف العزل بداخل المدارس.

كما تابع إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وتطبيق ارتداء الكمامات على الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وأكد سلامة خلال جولته بمدارس جمال الدين الأفغانى الإبتدائية وبنها الثانوية بنات وبنها الثانوية بنين على تطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والدائمة، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتعليمات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.