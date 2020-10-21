موعد مباراة أياكس ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ليفربول نظيره أياكس الهولندي، مساء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر الحالي، في إطار مباريات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" لنسخة الموسم الجديد 2020-2021.

القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد ليفربول

وتقام مباراة أياكس ضد ليفربول على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بهولندا، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، ويتولى التعليق عليها التونسي عصام الشوالي.

موعد مباراة أياكس ضد ليفربول

وتنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ "كلوب" اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فابينيو، ترينت أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم، ألكانترا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

التشكيل المتوقع لفريق أياكس

ومن المتوقع أن يبدأ تين هاج مدرب الفريق، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو، دالي بليند، يورين مادورو، نصير مزراوي.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، كوينسي بروميس، ريان جرافينبيرش، دوشان تاديتش.

خط الهجوم: زكريا لبيض، وأنتوني.

غيابات ليفربول وأياكس

ويغيب عن لقاء أياكس ضد ليفربول اليوم، تياجو ونابي كيتا وأليسون وتشامبرلين للإصابة، بالإضافة لفان دايك.

وفي المقابل، لا توجد غيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف في صفوف أياكس، وسيكون الفريق مكتمل الصفوف.

وكان يورجن كلوب، رفض الحديث عن تألق صلاح أمام إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنّ الوقت الحالي غير مناسب للتغني بأداء الفرعون المصري، قائلًا: "الحالة التي يمر بها الفريق لا تسمح بالحديث عن تألق صلاح، وأعتقد هو كذلك غير جاهز لهذا الأمر".