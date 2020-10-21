النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بـ"الفيديو كونفرانس"

اعتمد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد "video conference" عن طريق شبكة داخلية مؤمنة.

جاء ذلك على هامش افتتاح النيابة العامة ورشة العمل الخاصة بمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي نظمتها "إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام" كأولى الفاعليات المستخدم فيها هذه التقنية.

وأعرب النائب العام، في كلمته الافتتاحية للورشة عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذى يُعَدّ خُطوةً هامَّةً في تفعيل النيابة العامة لسياسة التحول الرقميِّ في أعمالها، إذ إنه يُسهّلُ الاتصال بين أعضاء النيابة بشكل سريع ومؤمن، ويحدُّ من الاختلاط في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد النائب العام، خلال كلمته، حرصَه على تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة، لملاحقة وتحقيق جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما صورتين من صور الجريمة المنظمة.