معلمون عن زيادة الحافز: انتظرناه كثيرا وينعكس على العملية التعليمية

سعادة كبيرة انتابت المعلمين بعد قرارات رئيس مجلس الوزاراء خلال الاجتماع الأسبوعي التي تهدف لتحسين أوضاع المعلمين، حيث تضمنت زيادة بدل حافز المعلم بنسبة 50%، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع رئيس الوزراء، ووزيري التعليم والصناعة، اليوم.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مجلس الوزراء وافق اليوم، على زيادة قيمة بدل المعلم، لافتا إلى أنَّ القيمة التي تتواجد في 30 يونيو 2020 تزداد بنسبة 50%، مبينًا أنَّ هذه الزيادة سيستفيد منها 1.4 مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر، وتتراوح الزيادة من 75 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 180 جنيهًا لكبير المعلمين.

"القرار يساعد في تخفيف الكثير من الأعباء على المعلم".. بهذة الكلمات بدأ أيمن صلاح، معلم الرياضيات بإحدى مدارس محافظة الجيزة حديثه، موضحا أن المعلمين يعانون في مصر منذ سنوات بسبب ضعف رواتبهم، وهو ما تسبب في تجاه الكثيرين إلى الدروس الخصوصية وغيرها كمصدر دخل بديل.

زيادة بدل المعلمين يسهم في تركيز المعلم أكثر خلال في عمله داخل المدرسة، دون حاجته للبحث عن مصادر دخل بديله، حسب حديث "أيمن"، موضحا أن ذلك ينعكس على العملية التعليمة من حيث التطوير، فالمعلم حينها سيصبح متفرغا لمهنته في المدرسة إلى جانب مجموعات التقوية التي أعلنت عنها الوزارة.

لم يختلف رأي محمد عمران، معلم اللغة العربية بإحدى مدارس كفر الشيخ، عن سابقه، مؤكدا أن المعلم هو عصب العملية التعليمة، موضحا أن ضعف رواتب المعلم على مدار سنوات كان سببا في بحثه عن مصادر آخرى للدخل.

يتمنى "عمران"، أن يتم تنفيذ تلك الزيادة في القريب العاجل، موضحا أنه إعطاء وعود كثيرة للمعملين لم تنفذ، لكنه يثق في منح المعلمين مكانتهم المستحقة، فبجانب مهنته كمعلم، بحث عن فرص عمل أخرى جانبية مثل بائع في أحد المحلات وذلك لتوفير معيشة أفضل لأسرته.