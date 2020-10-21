الدعاية الانتخابية في زمن الكورونا.. توزيع مطهرات وأجهزة حرارة بالساحل

سيطر انتشار فيروس كورونا على أسلوب الدعاية الانتخابية المستخدم لدى كثير من النواب، ففي دائرة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة، استخدم مرشحيها أساليب مختلفة في نشر حملاتهم الدعائية، التي تنوعت بين توزيع لحوم بأسعار مخفضة، وتوزيع مطهرات وأجهزة قياس للحرارة، والجلوس بين أبناء الدائرة علي المقاهي.

كيلو اللحمة بـ45 جنيه

أعلن النائب مايكل صبحي رملة، مرشح دائرة الساحل عن عمل مبادرة ضد الغلاء والدفع بسيارتين لبيع المنتجات من اللحوم الحمراء ومشتملاته والدواجن والسلع التموينية اللازمة بأسعار مخفضة تصل الى 50%، وذلك من منطلق حرصنا على التخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع التجار علي حد قوله.

وجاءت أسعار المنتجات كالأتي، لحم جاموسى 45 جنيها، لحم برازيلي 45 جنيها، الموزة 50 جنيها، البقرى 50 جنيها، عرض كيلو مفروم و علية زجاجة خل مجانا 50 جنيها، الكبدة 40 جنيها، الكفتة 35 جنيها، البرجر 35 جنيها

مرشح مستقبل وطن:" توزيع أجهزة قياس حرارة وماكينات تعقيم لإدارة الساحل التعليمية"

وفي السياق ذاته، قام المرشح أبانوب عزت، مرشح حزب مستقبل وطن، الذي يروج لحملته الإنتخابية عن طريق النزول إلي الشارع مع أبناء دائرته والتحدث معهم والتصوير مع الكبار والصغار من أبناء الدائرة. حيث علق أبانوب علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا" لقد تشرفت بدعوة أهالي أرض أيوب الأفاضل في لقاء تعارف معهم في حضور نخبة من الشباب ذوي الوعي المجتمعي والثقافة الساسية، أدعو المولي عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم بيا".

وأيضاً قام بتوزيع مواد مطهرة وأجهزة قياس حرارة وماكينات تعقيم لإدارة الساحل التعليمية بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن مباردة حزب مستقبل وطن للحفاظ علي أبنائها بالدائرة.

النائب عمرو الجوهري:" أزمة انقطاع المياه علي وشك الانتهاء

"تتكرر مشكلة انقطاع المياه في دائرة الساحل وكان النائب عمرو الجوهري حاضرا أثناء تصيلح ماسورة المياه بين أبناء دائرته، حيث نشر علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أثناء مشاركته في أعمال التصليح وعلق قائلاً:" إن شاء الله ازمة انقطاع المياه علي وشك الانتهاء"

الجلوس علي المقاهي ... أسلوب المرشح أسامة جمال لجذب أصوات الشباب

من جانبه، قام المرشح أسامه جمال، بنشر صور علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" حيث يجلس بين أبناء دائرة الساحل علي المقهي معلقاً:" لأن مشاركة الشباب في العملية السياسية من أهم أهدافي كمرشح، وشكرا لكم على حسن الاستقبال، وثقوا أن أحلامكم ومطالبكم التي استمعت إليها ستكون على قائمة أولوياتي في المرحلة المقبلة، حيث أن دوري الأساسي هو تحقيق طموحاتكم وتلبية مطالبكم".

وتشهد الدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم الساحل، صراعًا شرسًا على مقعد واحد للدائرة لأول مرة، بعدما كان يمثلها مقعدان في الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث يتنافس 22 مرشحًا على نفس المقعد ما بين ممثلين لأحزاب ذات ثقل في الشارع السياسي، وشخصيات معروفة بخدمة أهالي الدائرة.