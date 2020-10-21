رئيس الإحصاء: إجراء مسح لصحة الأسرة لأول مرة بتمويل وطني خالص

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،أن الجهاز سيقوم باجراء مسح احصائي جديد عنوانه " مسح صحة الأسرة المصرية ، وهو يتم لأول مرة بتمويل وطني خالص، وبتكلفة مصرية .

بركات : مصح مهم لتكوين قواعد بيانات دقيقة عن خصائص صحة الأسر

وأضاف بركات في تصريحات صحفية على هامش احتفالات الجهاز باليوم العالمي للإحصاء ، أن المسح الجديد، بديلا لمسح الصحة الديموغرافي ( DHS ) الذي كانت تموله الوكالة الأمريكية للتنمية حتى 2014.

واوضح بركات أن وزارة التخطيط تقوم بدعم الجهاز لإجراء هذا البحث من خلال توفير جزء من ميزانية المشروع تقدر بحوالي 80 مليون جنيه، خصصته الحكومة المصرية لتنفيذ هذا المسح ، مشيرا الى انه مسح احصائي مهم جدا لتكوين قاعدة بيانات دقيقة وموسعة عن كافة خصائص صحة سكان الاسر المصرية ، وسيتم تنفيذ على اعلى المستويات باتسخدام احدث وسائل التكنولوجيا ، والتابلت في حصر وتجميع المعلومات والبيانات ، التي تخص صحة سكانت الأسرة المصرية ، من اكثر الامراض التي تصيبها واكثرها انتشارا ، وطرق العلاج ، والادوية المستخدة ، وغيرها من كافة المعلومات التي سينتجها الجهاز.

التخطيط تدعم المسح وتنفيذه بالتنسيق مع الصحة والتعليم والتضامن والجهات المعنية

وأشار رئيس الجهاز الى ان المسح الاحصائي الجديد سيكون بالتنسيق مع كافة الجهات المهتمة والمعنية بالامر وعلى رأسها وزارة التخطيط ، التي تخصص ميزانية الانفاقة على المسح ، ووزارة الصحة والمديريات التابعة لها ، ووزارة التعليم والتضامن الاجتماعي ،مؤكدا أن هذا المسح يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتكوين قواعد بيانات دقيقة ، لوضع الخطط الاستراتيجة والتنموية ، ومواجهة كافة الأحداث الطارئة، كما حدث في مواجهة جائحة اتناشر فيروس كورونا .

وأكد بركات انه من المستهدف بدء الجهاز تنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية بداية العام المقبل 2021، حيث ستكون مدة تنفيذه عامان .

وأشار إلى أن الجهاز بصدد الإعداد لوضع كل الخطط والاستمارة الخاصة بالمسح والمقترحات الخاصة بها، فضلا عن تشكيل لجنة عليا ولجنة فنية للإعداد لهذا المسح.

وذكر بركات أنه بمجرد التوصل إلى الشكل النهائي للاستمارة سيتم توقيع بروتوكول مع الجهات والوزارات المعنية بنتائج المسح كوزارات الصحة والتضامن الاجتماعي ، بالإضافة إلى المنظمات كمنظمة اليونيسيف والتي تقدم الدعم للجهاز من خلال رفع القدرات.