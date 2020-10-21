10 نوفمبر.. الأقصر تحتضن فعاليات مبادرة «الأيام الإيطالية في صعيد مصر"

استقبل محافظ الأقصر المستشار "مصطفى ألهم" سفير دولة إيطاليا بالقاهرة "جامباولو كانتينى" اليوم، بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري، والقنصل الفخري للسفارة الإيطالية بالصعيد "فرنسيس أمين" لبحث استعدادات إقامة فعاليات مبادرة "الأيام الإيطالية في صعيد مصر" التي ستقام في محافظتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل.

وأشار السفير الإيطالي، خلال اللقاء، إلى أن الفعاليات ستتضمن حلقات نقاشية حول السياحة والآثار والبعثات الأثرية الإيطالية والحرف اليدوية التراثية والأزياء، بالإضافة إلى التعاون من أجل التنمية، كما سيتم تخصيص مساحة للمطبخ الإيطالي.

ورحب محافظ الأقصر، بإقامة فعاليات مبادرة "الأيام الإيطالية في صعيد مصر" مؤكدًا أهمية استمرار تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا، متمنيا السلامة لكلا البلدين من تداعيات فيروس كورنا، وعودة السياحة الإيطالية إلى الأقصر كما كانت سابقا.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، كشف عن الخطة التي وضعتها المحافظة للتعامل مع الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، بتخصيص مستشفيات للحجر الصحي، مع توفير المستلزمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك توفير جهازpcr بالتعاون مع أمين عام مجلس الوزراء.

أما فيما يخص التجهيز لخطة التعامل مع الموجة الثانية للوباء العالمي، أكد المحافظ أنها تتضمن الإبقاء على مستشفى العديسات كمستشفى عزل، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 42 سريرا إلى 75 سريرا منها 35 سريرا للرعاية المركزة، مع توافر التخصصات الطبية المختلفة، كما تم تشغيل بنك الدم بالمستشفى ومحطة الكلى الصناعي، وفي الوقت نفسه جرى تخصيص مستشفى الحميات بالأقصر كمستشفى فرز وعزل لمرضى الفيروس بطاقة 52 سريرًا.