هيلدا خليفة: موقع حفل افتتاح مهرجان الجونة خطفني واختياري لتقديمه"شرف"

أعربت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، عن سعادتها البالغة لاختيارها لتقديم حفل افتتاح الدورة الرابعة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، المقررة إقامته خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت "هيلدا" في أول تصريحات لها عقب اختيارها، لـ"الوطن": "شرف وفخر كبير اختياري لتقديم حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، نظرا لكونها دورة فريدة واستثنائية من نوعها".

أضافت: "متحمسة بشكل كبير لهذا الحدث الفني الضخم الذي يجمع أهم نجوم الفن بالوطن العربي، كما أنني سعيدة للغاية بالتواجد في مدينة الجونة الرائعة التي خطفتني مناظرها الخلابة والجميلة من الوهلة".

وتابعت: "أعترف بأن موقع حفل الافتتاح خطفني بعظمته، ولذلك قصص المهرجان هذا العام ستكون مختلفة تماما عن ما حدث في الماضي".

كان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، استدعى عدد من المخرجين العالميين والعرب، وعدد من النقاد وخبراء الصناعة لاختيار الأفلام الفائزة في مسابقاته الرئيسية الثلاث، بمشاركة أفلام المخرجين الشباب الواعدين والموهوبين ذوي الخبرة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل والكاتب والمنتج المصري آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبو العلاء، الذي فاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" (2019) بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ76، ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إضافة إلى أكثر من 15 جائزة سينمائية عالمية.

كما يشارك رودريجو سيبوليدا، والذي جرى اختيار أحدث أعماله "ماتادوري المذعور" (2020) في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالإضافة إلى عرضه في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، فضلا عن مشاركة المنتج تيري لينوفل، المؤسس المشارك والمندوب العام لمهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط مونبلييه.

يرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار".

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من المخرجة المصرية ماريان خوري، التي أنتجت وشاركت في إنتاج حوالي 30 فيلما روائيا ووثائقيا، والمونتير والمخرج سيمون الهبر، الفائز بجوائز دولية عن أفلامه الوثائقية "سمعان بالضيعة" و"الحوض الخامس"، كما ينضم إلى اللجنة المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة مهرجان جوتنبرج السينمائي لسنوات، كما ينضم إلى اللجنة برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم".

وترأس اللجنة المنتجة ماري بيير ماسيا، التي أدارت سابقًا قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي.