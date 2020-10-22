اليوم العالمي لـ"التأتأة".. 22 عاما من التضامن مع مرضى التلعثم

اليوم العالمي لـ"التأتأة"‏، هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ 22 سنة في عام 1998، من أجل رفع مستوى الوعي العام عن حالة يعاني منها ملايين البشر.

وتذهب بعض التقارير إلى أن هناك ما يقرب من 70 مليون شخص، أي بما يقارب واحد بالمائة من سكان العالم يعانون من اضطراب الكلام، أو اضطراب النطق المعروف بـ"التأتأة"، والذي يُعرف كذلك باسم "التلعثم".

وبحسب المعلومات المتوافرة عن هذه الفعالية أيضًا، فأنه في هذا اليوم تحتفل المنظمات الأممية والهيئات المعنية للتضامن مع مرضى "التأتأة" حول العالم، وتوعية الجميع بكيفية التعامل معهم، ففي عام 2009 استخدام شريط الاحتفال لأول مرة، كما تم اعتماد الوشاح ذو اللون أخضر البحر أو الأخضر المزرق، إذ يرتبط اللون الأزرق بشكل تقليدي بالهدوء بينما "الأخضر" يمثل الحرية والعدالة، وتم المزج بين اللونين لإظهار العلاقة بين "السلام" و"الحرية" من أجل دعم المجتمع للمصابين بـ"التأتأة" في سبيل حصولهم على أناس يفهمون ويتبادلون تجاربهم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم اليوم العالمي لـ"التأتأة" من قبل ثلاث منظمات، وهي الرابطة الأوروبية لجمعيات التأتأة، وجمعية الطلاقة الدولية، وجمعية التأتأة الدولية، بينما يتضمن اليوم العالمي للتأتأة العديد من الفعاليات المختلفة؛ بدءاً من المؤتمر السنوي والذي يقام في 1 أكتوبر إلى 22 أكتوبر من كل عام بدءاً من عام 1998، والذي يستهدف الأشخاص الذين لديهم اهتمام بالتأتأة بالإضافة إلى علماء علم أمراض النطق واللغة.

كذلك من الممكن للمهتم بالتأتأة من مشاهدة المؤتمر السنوي عن طريق بث مباشر عبر الإنترنت بشكل سنوي، مع إمكانية مشاهدة المؤتمرات السنوية السابقة على شبكة الإنترنت، كما يشمل اليوم العالمي أيضًا فعاليات التوعية العامة، والحملات الإعلامية، والأنشطة التعليمية عديدة، منها ما يكون متوفراً عبر الإنترنت.