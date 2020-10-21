"جروبي" يجمع المخرج جمال عبد الحميد ونجل حسن يوسف

وقّع المخرج الكبير جمال عبدالحميد على إخراج مسلسل "جروبي" للكاتب يوسف حسن يوسف، حيث يجمع العمل عددًا كبيرًا من نجوم مصر والوطن العربي، كما يشهد عودة لبعض نجوم مصرية متغيبة منذ فترة، وتدور الأحداث في ثلاثين حلقة، ويُعرض على إحدى القنوات العربية.

وعملت "الوطن"، أن المسلسل عبارة عن ثلاثة أجزاء، الأول "جروبي" والجزء الثاني بعنوان "الأمريكين" والثالث "قهوة الحرية"، ومسلسل "جروبي" تم تحويلها من رواية أدبية إلى عمل درامي.

ويعد جمال عبدالحميد من أهم المخرجين المصريين الذين قدموا أعمالًا تلفزيونية تميزت بالطابع الذي رصد فيه البيئة المصرية، منها "أرابيسك"، و"زيزينيا"، و"حلم الجنوبي"، و"علي بابا والأربعين حرامي" ضمن سلسلة "ألف ليلة وليلة".

كما قدم "عبدالحميد" فوازير شهر رمضان مع الفنانة نيللي في فوازير (عالم ورق ورق ورق)، وفوازير أخرى مع الفنانة شيريهان كانت بعنوان (حاجات ومحتاجات).

وكان جمال عبدالحميد، قد علَق مؤخرًا بأن الكتابة في الموسم الرمضاني الماضي سيئة لدرجة كبيرة، ولم يعد هناك موضوعات جيدة، وهناك استسهال واضح في الإخراج، والكاميرات مهزوزة في بعض الأعمال، والصور مظلمة في أعمال أخرى"، متابعًا: "الانهيار وصل إلى مداه، فنحن في حالة حداد على الدراما المصرية والمستوى الذي وصلت إليه".

وأضاف عبدالحميد لـ"الوطن": "هناك مؤامرة واضحة يشارك فيها المنتجون، وهي التي أدت إلى تلك الحالة من الانهيار، فالإنتاج الدرامي تحول إلى سبوبة دون النظر إلى المحتوى أو الرسالة التى تقدمها، وأصبحت الأعمال مليئة بأخطاء (خايبة) لا تخرج من مخرجين على دراية بأساسيات مهنتهم".