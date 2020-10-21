البترول تحدد أبرز تعليمات السلامة والأمان أثناء التواجد بمحطات الوقود

تندلع العديد من الحرائق والإنفجارات في محطات تموين الوقود للعديد من الأسباب منها ما يتعلق بالسلامة الخاصة بالمحطة أو يتعلق بالممارسات الخاطئة التي يقوم بها ممونو السيارات.

وتستعرض "الوطن" أبرز التعليمات والارشادات الخاصة بالسلامة والأمان للتعامل والممارسات أثناء التواجد داخل محطات الوقود لتفادي حدوث حرائق، ومنها : -

- عدم استخدام الهاتف المحمول خلال التواجد في محطات الوقود.

- إطفاء محرك السيارة عند تزويدها بالوقود.

- لا يجب أن يقوم الاطفال بتزويد السيارة بالوقود، حيث يحتاج ذلك الي متمرسين.

- يمنع التدخين خلال التواجد في محطات الوقود.

- يمنع استخدام الولاعات أو أي مصدر للهب او الشرارة.

- يمنع ملء خزان الوقود بكمية أكثر من اللازم للسماح بتمدد الوقود في حالة ارتفاع حرارته.

- لا يجب فتح وغلق أبواب السيارة خلال التواجد في محطات الوقود لتفادي تكوين شحنة من الكهرباء الساكنة أو شرر يؤدي إلى حريق.

- يجب الانتظار بعد انتهاء عملية التموين وعدم نزع مسدس التموين بشكل سريع حتي لا ينسكب منه أي قطرات من البنزين.

وقد شهدت محافظة أسوان خاصة مدينة كوم امبو حريقا أمس الثلاثاء في إحدي محطات الوقود مما تسبب في إصابة شخصين.

وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونجحت الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وفي سياق آخر قالت شركة مصر للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية إنها تخطط لإنشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 محطة قائمة حفاظاً على صدارتها بين شركات تسويق المنتجات البترولية بالسوق المحلية بفضل عدد المحطات التي تمتلكها والبالغ عددها حالياً نحو 1500 محطة.