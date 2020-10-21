عضو فريق كايروكي الغنائي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن تامر هاشم، درامز فريق كايروكي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب "هاشم" عبر حسابه على فيس بوك: "خضعت لتحليل كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية، وأطلب من كل أصدقائي المخالطين لي خلال الفترة الماضية، أن يتوخوا الحذر".

وكان أمير عيد عضو فريق كايروكي، قد كشف عن عمله على مشروع سينمائي غنائي جديد يجمعه بأعضاء الفريق، من إنتاج هانى أسامة.

ويشارك في الفيلم الجديد جميع أعضاء الفريق، من بينهم شريف هواري، عازف الجيتار بالفرقة، والذي قال لـ"الوطن": "لا أستطيع القول إنها تجربة سهلة، ولكننا نعمل عليها في الوقت الحالي، شاركت مع أمير وشريف وتامر وآدم، في ورش تمثيل، حيث تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشخاص جمعتهم الموسيقى في ظروف معينة، ويحاولون معا الحفاظ على النجاح الذي حققوه، نستطيع القول إنها قصة موازية لقصتنا، فنحن في الأصل أصدقاء قبل أن تجمعنا الموسيقى سويا".

وتابع هواري: "الفيلم ينتمى لنوعية الأعمال الموسيقية، وبه ما يقرب من 10 أغان، سنقوم بالغناء معا وهناك أعمال سنقدمها دون موسيقى، فهي تجربة مختلفة بالنسبة للسينما المصرية".