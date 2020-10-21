مواطن يزرع "مسامير" مقلوبة أمام منزله لمنع تجمع الأطفال بالدقهلية

لجأ مواطن بميت غمر إلى حيلة غريبة لإبعاد الأطفال عن محيط منزله، بوضع مسامير في الأرض بطريقة عكسية، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة الشارع، محذرين أولياء أمور مدرسة بهاء الدين الابتدائية، القريبة من المنزل، ونصحوهم بإبعاد أطفالهم عن المكان حتى لا يتعرضوا للإصابة.

وعقب تداول الصورة على نطاق واسع، تحرك العميد أ . ح عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إلى المكان وأمر بإزالة المسامير وتحرير محضرًا ضد صاحب المنزل واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقال رئيس المدينة لـ" الوطن" إنه جرى تحرير محضر إشغالات ضد صاحب المنزل، الذي أكد أنه كان سيضع خشب أعلى المسامير لتثبيته وتمت إزالته فورًا، وعاد الشارع كما كان بعد إزالة جميع المخالفات.

وهاجم الأهالي صاحب المنزل وأكدوا أنه وضع المسامير بهذه الطريقة ليمنع الأطفال من الجلوس أمام منزله.

"اللي حصل ده عيب وقلة ضمير ولو أي حد من الأطفال وهو خارج من المدرسة، اختل توازنه ووقع على دماغه ولا عينه هيعمل له عاهة مستديمة"، بغضبٍ شديدٍ عبرت أمل جمال، ولي أمر أحد الطلاب بالمدرسة، عن تضررها من المسامير التي زرعت بالمنطقة، واعتبرتها جريمة بحق الأطفال.

وأضافت ان هذا التصرف يمكن أن ينتج عنه وقوع حوادث للأطفال وكان من الأجدى اللجوء إلى طريقة أدمية لمنع وجودهم في المكان.