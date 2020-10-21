وزير الداخلية الفرنسي ضد "اللحوم الحلال" في المتاجر

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الثلاثاء، إنه لا ينبغي أن تكون هناك منتجات خاصة بديانات معينة في أقسام خاصة بها، داخل المتاجر الفرنسية.

وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه قناة "بي أف أم" المحلية: "أفهم جيدا أن اللحوم الحلال ومنتجات الكاشير اليهودية موجودة في مراكز التسوق، لكن لماذا توجد أقسام محددة لها؟ هذا ما أرفضه"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفت إلى أن "الطائفية"، تبدأ عبر تخصيص أماكن معينة للمنتجات والأغدية الخاصة بأديان أو طوائف محددة.

وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان سيتخذ خطوات في هذا الشأن لمنع هذا "التمييز" داخل المتاجر؟

أكد دارمانان أن موقفه شخصي، مضيفا أن المشرعين هم من يملكون الحق في سن القوانين بهذا الصدد.

وقرر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم، حل منظمة "الشيخ ياسين" الموالية للإخوان، أعلن مسؤول في مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب أنه تم تسليم سبعة أشخاص، بينهم قاصران، إلى قاض الليلة الماضية في إطار التحقيق الجاري في مقتل المعلم صامويل باتي.

وكان اثنان من هؤلاء التلاميذ، من بين الذين مثلوا أمام القاضي، إضافة إلى الداعية المغربي الأصل عبدالحكيم الصفريوي، الذي يرأس منظمة "الشيخ ياسين"، والذي تردد اسمه منذ السبت الماضي في وسائل إعلام فرنسية، ألمحت إلى تورطه بشكل من الأشكال في الجريمة.

ياتي هذا بعد موجة من الانتقادات طالت الحكومة الفرنسية بشأن طريقة تعاملها مع الجالية الإسلامية في البلاد، والتي سمحت حسب اعتقادهم في استفحال الفكر المتطرف والأعمال الإجرامية، والتي كان آخرها قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي من قبل طالب لجوء من أصول شيشانية.