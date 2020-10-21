أسامة الأزهري: النماذج الشاذة في المجتمع سببها ممارسات "داعش"

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن النماذج السيئة التي تنتشر في المجتمع المصري تزعج المواطنين وتشعرهم بالأسف الشديد، فالجرائم التي تقع من البعض أمر غير معتاد.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الشذوذ النفسي الذي قام به بعض أتباع تنظيم داعش الإرهابي من حرق وذبح لعدد من الأشخاص وتحليل الزواج الغريب أدى لتفاقم الأفعال الشاذة في مختلف أنحاء العالم العربي، موضحًا أن الظواهر التي ظهرت في مصر مثل حمل المرأة من رجل بدون زواج أو اغتصاب أخ لشقيقته ومثل تلك الظواهر الشاذة حالات تدفع علماء النفس بالبحث في ماهية هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بها وتحليلهم.

وأكد أن الأزمات التي مرت بها بعض الدول في المنطقة أدي إلى وجود عدد من الممارسات الغربية في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الثورة الجنسية التي شهدتها فترة الستينيات أفرزت على السطح عددا من الممارسات الغريبة مثل تصوير العلاقة الحميمية والتباهي بذلك بين البعض، وهو ما فطن إليه الرئيس جمال عبدالناصر، عندما منع إحسان عبدالقدوس من الكتابه عن ذلك الأمر، إلا أنه بعد ذلك تم الكتابة عن تاريخ الجنس وأنتجته إحدى دار النشر المصرية.

وتابع: "تورط الولد في مشاهدة الأفلام الإباحية جاء بسبب غياب دور الأسرة والمحيط الأسري لوجود العنف الأسري والضرب، حيث إن انهيار العلاقة الأسرية أدى إلى تورط الأبناء في إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية، ومشاهدتها يؤدى لخلل في إفراز هرمون السعادة الذي ينتجه العقل، كما يؤدي لانعدام الشعور بالسعادة أثناء ممارسة العلاقة الزوجية السليمة".

وواصل: "موقف الشرع من الفواحش هو عدم الاقتراب منها في الأساس ما ظهر منها وما بطن، وتنزل الإنسان إلى درك البهيمية والحيوانية، كما أن ضرر ما بطن في تلك الفواحش أشد ضررا من الظاهر منها، ويترتب عليه الإثم والذنوب العظمى التي يرتكبها الإنسان جراء تلك الفواحش، والبغي مثل ظهور العلاقات الجنسية المخلة والشاذة".