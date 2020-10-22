أول صورة لرئيس حزب النور بعد حادث "التوك توك".. ومصادر: يتماثل للشفاء

كشفت مصادر بحزب النور بالبحيرة، عن الحالة الصحية للدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عقب تعرضه لحادث اصطدام "توك توك" به أثناء عودته من صلاة المغرب أمس الأول، وأفادت المصادر أن "مخيون" يتماثل للشفاء تدريجيًا بعد تلقيه العلاج اللازم بإحدى المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

كان الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أصيب بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام توك توك به بأحد شوارع مدينة أبو حمص، مساء أمس، وجرى نقله لأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

وصرح محمد حسن، المسؤول الإعلامي لحزب النور بالبحيرة، أن الدكتور يونس تعرض لحادث اصطدام أثناء عودته من صلاة المغرب أمس، وروى تفاصيل الحادث قائلًا: "أدى الدكتور مخيون صلاة المغرب في مسجد بجوار منزله بمدينة أبو حمص بمسقط رأسه، وعقب خروجه من المسجد صدمه توك توك بعد انفجار إطاره، ما تسبب في سقوط رئيس الحزب على الأرض وحدوث إصابته".

فيما قال شهود عيان: "عقب خروج مخيون من المسجد توجه إلى منزله، واستوقفه بعض أنصار حزب النور ومعارفه لمصافحته والحديث معه، وعقب ذلك شاهدنا توك توك يسير بسرعة كبيرة، وانحرف مرة واحدة بعد سماع صوت انفجار إطاره، وأطاح برئيس حزب النور بعد صدمة قوية".

وقال مسؤول الإعلام بالحزب، إن الفحوصات أظهرت وجود شرخ في عظمة اللوح اليمنى، وكدمة في الرئة، وجرى تجبيس أسفل الركبة اليمنى، وحجزه تحت الملاحظة، مضيفًا: "الحمد لله حالته الصحية مستقرة".