إسلام ساسو يتعاون مع فريق حمو بيكا في أغنية "أنتيكا"

يتعاون الموزع إسلام رمضان، المعروف إعلاميًا بـ"ساسو"، مع علي قدورة ونور التوت، فريق الـ"VIP" لـ حمو بيكا، في أغنية جديدة تحمل اسم "أنتيكا"، ومن المُقرر طرحها يوم 29 أكتوبر الجاري، عبر القناة الرسمية لفريق على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أنتيكا" من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وغناء علي قدورة ونور التوت، وجرافيك ومونتاج حمو الرايق.

وكان حمو الرايق، أحد أعضاء فريق "VIP" لمطرب المهرجانات حمو بيكا، قد نفى ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن دخول الأخير عالم الصحافة وإطلاق موقع إلكتروني، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "حمو" لـ"الوطن" إنّ "بيكا" لم يُعلن عن إطلاق موقع إخباري إطلاقًا، وهناك صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تُطلق هذه النوعية من الشائعات بشأن التفاعل، مؤكدًا: "مفيش مجال الصحافة خالص ولا بيفكر في كده".

وأشار إلى أنَّ حمو بيكا، قد قرر إطلاق موقع إلكتروني، مُخصص لنشر وتحميل أغاني مهرجانات فريق الـ"VIP" فقط، ومتابعة كل الأخبار الجديدة الخاصة بالفريق، بعيدًا عن العمل الصحفي، إذ يُجرى العمل عليه في الوقت الحالي، ومن المُقرر إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

وكان قد قال مصدر إنَّ نقابة الموسيقيين ستمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا، من تقديم أوراقه في لجنة الاختبارات التي إنعقدت بالأمس

وأشار المصدر إلى أنَّ بيكا سيمنع من مزاولة المهن أو التقدم لها بسبب سوء السلوك، وقيامه من قبل باقتحام النقابة والتهديد بهدمها، بالإضافة إلى وجود قضية متداولة في القضاء بين النقابة وبينه.

كان المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، قال إن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد، بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة، التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرا إلى أن هذا أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهو اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع.

وأشار "أبو اليزيد"، في بيان، إلى أنَّ النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات.

ويأتي دائماً تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، "أننا نعمل وفق لائحة وقانون، يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصلا على تصريح سنوي -منتسبًا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة".

وكانت "الوطن"، حصلت على الضوابط التي وضعتها نقابة المهن الموسيقية بعد قرار رئيس الوزراء بعودة الأفراح في الأماكن المفتوحة، والذي أعلنه منذ قليل.

ووضعت النقابة عددا من البنود التي يجب تطبيقها فى الحفلات والأفراح المقبلة، وهي أن نسبة الإشغال بالقاعة لا تتعدى 50% وتوفير بوابة تعقيم على مدخل القاعة، وتوفير جهاز كاشف حراري على كل بوابة.

وأكّدت النقابة إلزام العاملين بالقاعات بارتداء الكمامة والقفازات، وتوفير المعقمات بكميات كافية في دورات المياه ومدخل القاعة.