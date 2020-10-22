مصرع شاب إثر سقوطه من الدور الثالث بمنزله في أسيوط

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث، بمنزل بقرية العقال البحري، التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة البداري، بوصول بلاغ من المستشفى المركزى، يفيد وصول مراد سعيد هاشم، 20 عاما، جثة هامدة، إثر سقوطه من الطابق الثالث، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وبالانتقال وسؤال أفراد أسرته، ذكروا أنهم فوجئوا بسقوطه من الدور الثالث بالمنزل، نتيجة اختلال توازنه، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، وجرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط، عددا من الحوادث متنوعة الأسباب، من بينها عندما لقيت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس، في أثناء تنظيفها سطح منزلها، بقرية درنكة بمدينة أسيوط.

كما لقيت فتاة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري طائش بالبداري في محافظة أسيوط، وأصيب سيدة مسنة بطلق ناري لا يعلم مصدره؛ وتوفيت على إثره، في أثناء استقلالها "توك توك" برفقة نجلها، بطريق جزيرة العقال القبلي، التابع لمركز البداري في محافظة أسيوط.

وفي أغسطس الماضي، لقى شخص من قرية الدوير، التابعة لمركز صدفا مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري طائش، في أثناء تواجده بالبداري أيضًا.

من جانب آخر، تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ساحل سليم، من خلال حملة أمنية مكبرة شنتها القوات، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والمركزي، من استهداف أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية، بدائرة مركز شرطة (ساحل سليم)، ما أسفر عن ضبط 7 قطع سلاح ناري، بحوزة 6 متهمين.