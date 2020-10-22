أمطار كثيفة تسقط على غرب الإسكندرية وخفيفة وسط وشرق المدينة

تساقطت أمطار كثيفة غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، فيما جاءت خفيفة على وسط وشرق المدينة، حيث تم الدفع بـ 73 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع وذلك لمنع التوقف المروري، خاصة مع أول نوة تستقبلها المدينة الساحلية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الأمطار تتساقط في غرب المدينة بكثافة شديدة على عكس شرق ووسط والتي جاءت خفيفة، لافتا إلى أنه تم الدفع وتمركز سيارة السيول بغرب، وذلك للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه في الشوارع.

وأضاف "نافع"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه كان من المتوقع أن تتساقط غرب ثم تأتي إلى وسط وشرق المدينة، لذلك تم الاستعداد لغرب جيدا ونشر كل السيارات في شوارع غرب وذلك لمنع أي تراكمات للمياه.

وأوضح أنّ الشركة وعمالها في حالة تأهب شديد منذ أيام لمنع أي تراكم للمياه، والتأكد من المحطات وتنظيف الشنانيش، لافتا إلى أنّ الشركة تتابع لحظة بلحظة خرائط وتوقعات الأمطار القادمة على المدينة الساحلية للمتابعة الفورية.

وأكد أنّه وفقا للتوقعات، فمن المقرر أن تهطل على الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة وكثيفة على جميع أنحاء المحافظة، تصل شدتها من 30 لـ40 مم يوميا، موضحا أنّ الطاقة الاستيعابية للمدينة تصل إلى مليون و800 ألف متر مكعب.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100%، لاستقبال أول نوات الشتاء، المتوقع حدوثها وفقا لهيئة الأرصاد الجوية وتنبؤات خرائط الطقس.