6 إصابات جديدة بكورونا في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

ظهرت 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل صفوف الرجاء المغربي، قبل مباراة الفريق أمام الزمالك المحدد لها 31 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تقارير مغربية إصابة السداسي سفيان رحيمي والديوك ومكعازي وبوعميرة ومحمود بن حليب والوردي، لاعبي فريق الرجاء بالفيروس المستجد، لينضم هذا السداسي، للاعبين المصابين الثمانية والذين تم عزلهم مؤخرا.

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