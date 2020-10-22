إطلاق المرحلة الثالثة من "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى

وقعت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، و"أوركيديا" للصناعات الدوائية، بروتوكول تعاون جديد يقضي بانطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى برعاية مجلس الوزراء.

تستهدف المرحلة الثالثة من "عنيك فى عنيا" مضاعفة أعداد المستفيدين من خدمات المبادرة فى القرى الأشد إحتياج من خلال توقيع الكشف الطبى على العيون وتوزيع القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية بالمجان تماماً وإجراء طيف من عمليات جراحات العيون المختلفة بالمجان تماماً لغير القادرين كذلك رفع كفاءات المستشفيات الجامعية العاملة فى مجال طب العيون من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

وقال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس ادارة أوركيديا، خلال كلمته باحتفالية توقيع البروتوكول، إن إطلاق صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية المرحلة الجديدة من مبادرة "عنيك فى عنينا" يأتى بعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى مراحلها السابقة والانتصارات الكبيرة التى نجحت المؤسستين فى إنجازهما من خلال المبادرة فى الحرب على مسببات العمى.

وأضاف عباس، أنه ومع وصول عدد من استهدفتهم المبادرة فى مراحلها السابقة إلى 250 الف مواطن مستفيد فى القرى الأشد احتياج والمناطق النائية والحدودية حيث استفاد هؤلاء المواطنين بالكشف على عيونهم والحصول على العلاج وعمل النظارت الطبية واجراء العمليات الجراحية لمن تطلبت حالته المرضية ذلك وبالمجان تماماً.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن "عنيك فى عنينا" فى مرحلتها الثالثة ستواصل تنظيم القوافل الطبية فى مجال طب العيون فى المناطق الاكثر إحتياجاً بالاستعانة بأفضل الخبرات الطبية المصرية المتخصصة فى طب علاج وجراحات العيون.

وقال زمزم، إن تنظيم قوافل "عنيك فى عنينا" فى المرحلة الثالثة سوف يتم وفق الإجراءات الاحترازية التى أكدت عليها وزارة الصحة المصرية ووفق أليات العمل التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن "عنيك فى عنينا" مستمرة فى مرحلتها الثالثة فى الوقوف على إحتياجات المستشفيات الجامعية المتخصصة فى طب و جراحة العيون من أجهزة طبية حديثة وتلبية هذه الإحتياجات قدر الأمكان ووفق خطة تنفيذ طموحة.

يذكر أن مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة مسببات العمى أطلقتها صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء مطلع 2018 واستمرت فى عملها الإنسانى وتقديم خدماتها الطبية الرائدة حتى أكتوبر الحالي ونجحت خلال تلك الفترة فى تسليم عدد 65 ألف نظارة طبية ذات جودة لمواطنين يحتاجون لنظارات طبية بعدما تم توقيع الكشف عليهم فى قوافل المبادرة كذلك تم توزيع قرابة 90 ألف عبوة قطرة علاجية بالمجان تماما وإجراء 26 ألف عملية جراحة عيون مختلفة بداية من إزالة الظفرة مروراً بإزالة المياه البيضاء والمياه الزرقاء والشبكية وصولاً لزرع القرنية وذلك كله بالمجان تماماً.