"الشرطة في القلب" مسابقة في تعليم القليوبية تقديرًا لدور رجال الداخلية

دشنت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بتعليم القليوبية، مسابقة بعنوان "الشرطة المصرية في القلب" لدعم رجال الشرطة ووزارة الداخلية في جهودها لحفظ الأمن ومحاربة الإرهاب، وتكريما لأرواح شهداء الشرطة الأبرار.

وقال "طه عجلان" وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المسابقة تضمنت أنشطة فنية وثقافية وتربوية للطلاب تلقي الضوء على المهام الجسام والدور الكبير الذى تقوم به الشرطة المصرية، لترسيخ أهمية رجال الشرطة في حفظ الأمن في عقول الطلاب.

ووكرم وكيل الوزارة والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس أمناء مدارس المحافظة التلميذة الموهوبة "ميار ناصر محمود" الطالبة بالصف الرابع الإبتدائى بإدارة شرق شبرا التعليمية، لفوزها فى المسابقة التى أطلقتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وقال "عجلان" إن المديرية كلفت إدارة الموهوبين بإعداد المسابقة تقديرًا وتكريمًا لرجال الشرطة المصرية التى يضحي أبناؤها بالغالي والنفيس فى سبيل تحقيق أمن وإستقرار الوطن تزامنا مع مبادرة "كلنا الجيش المصري" التى إطلقت في وقت سابق من خلال إدارة الموهوبين بالمديرية.

وأضاف "أشرف محمود" مدير إدارة الموهوبين إن المبادرة جاءت تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وشهدت إعداد مسابقة فى الإلقاء الشعري والغناء والأعمال الفنية "أون لاين" عن بطولات شهداء الشرطة ومن الأسماء البارزرة التي نالت الإعجاب الموهوبة "ميار ناصر" وجرى تكريمها من قبل وكيل الوزارة ورئيس مجلس الأمناء، مشيرا ان المسابقة مستمرة حتى الاحتفال بأعياد الشرطة في يناير المقبل.

يذكر أن إدارة الموهوبين أطلقت العديد من المبادرات وكان من بينها مبادرة "كلنا الجيش المصري" التى تم فيها عرض الأعمال السينمائية لبطولات الجيش المصري داخل مدارس المحافظة.