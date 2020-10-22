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محمود مسلم

عاجل.. إخلاء محطة قطار "بارت ديو" الفرنسية بعد تهديد بوجود مفرقعات

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وكالات
04:34 م | الخميس 22 أكتوبر 2020
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني في محطة "بارت ديو" للسكك الحديدية في ليون، عقب ورود تهديد، لافتة إلى أن فريقًا لتفكيك المفرقعات موجود حاليًا في المحطة.

وقالت الشرطة المحلية في بيان لها، إن "عملية أمنية جارية في محطة سكة حديد بارت ديو في ليون بفرنسا"، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "تم القبض على شخص واحد، وإخلاء المحطة من المواطنين والعاملين فيها".

وتابع، أن "فريق إبطال مفعول المفرقعات كان موجودًا في المبنى مع إجراء عمليات تفتيش وطوق أمني في المكان".

 

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