"أسواق للمعلومات": تحالف "أسترا - كوادرا" يضع أولوية للسوق المصرية والشرق الأوسط

كشفت شركة "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" المتخصصة في رصد ومتابعة الأسعار والمعلومات السلعية بالسوقين المحلية والعالمية، عن استمرار تحالف "أسترا - كوادرا" في التوجه والتركيز على أسواق الشرق الأوسط؛ خاصة السوق المصرية بعد أن تمكن التحالف من اقتناص المركز الرابع من واردات الذرة الصفراء خلال الموسمين الحالي والسابق.

قالت "أسواق" إن التحالف تمكن من توريد 827,493 طن من إجمالي 10,047,497 طن للسوق المحلية خلال العام الماضي 2019؛ و560,303 طن من إجمالي 7,355,051 طن خلال العام الجاري 2020 حتى الآن، مؤكدة التواجد القوي والمؤثر في الكميات الموردة من بذرة فول الصويا والأقماح للسوق المحلية.

أضافت "أسواق" أن شركة "أسترا" نجحت في زيادة كميات الأقماح الموردة للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال قائمة الوكالات التجارية لكبرى الشركات الروسية (الحكومية أو القطاع الخاص) وكبرى الشركات الأوكرانية التي تمثلها أمام الهيئة العامة للسلع التموينية؛ حيث بلغت الكمية الموردة للموسم "2019/2020" حوالي 1,380,000 طن بما يعادل ٢٣% من إجمالي واردات بلغت 6,335,000 طن، فضلاً عن الكمية الموردة للموسم الحالي "2020/2021" والبالغة 1,480,000 طن تمثل نسبة ٤٢% من إجمالي الواردات البالغة 3,579,000 طن حتى الآن.

قالت "أسواق": إنه على الرغم من المتغيرات التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية وما لها من تأثيرات واضحة على ارتفاع الأسعار؛ إلا أن شركة "أسترا" ما زالت على نفس النهج دون تغيير من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دعم السوق والمنتجين في نفس الوقت.