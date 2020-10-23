تعرف على كريستين ويلكر مديرة المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن

تدير كريستين ويلكر الصحفية في شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، التي ستتناول فيروس كورونا المتجد والعائلات الأمريكية والعرق في الولايات المتحدة، فضلا عن تغير المناخ والأمن القومي والقيادة.

وكريستين ويلكر، هي مراسلة في البيت الأبيض لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية ، حيث تظهر تقاريرها السياسية القوية عبر جميع منصات NBC News و MSNBC ، بما في ذلك "NBC Nightly News with Lester Holt" و "TODAY" و "Meet the Press" و NBCNews.com.

وكثيرا ما تبرز وسائل الإعلام الأخرى استجوابها الديناميكي في الإيجازات الصحفية للبيت الأبيض، وتعد أحد العناصر الأساسية في تغطية انتخابات NBC News لعام 2016.

بدأت "ويلكر"، تغطية أخبار البيت الأبيض لـ NBC News في ديسمبر 2011، وسافرت محليا ودوليا مع الرئيس أوباما والسيدة الأولى وبايدن، وكانت مصدرا رئيسيا في اللحظات التي احتلت العناوين الرئيسية، من التخفيضات الضريبية على الرواتب إلى أول رحلة دولية إلى جنوب إفريقيا.

وقبل أن تكون "ويلكر"، مراسلة في البيت الأبيض كانت مراسلة شبكة مقرها في بوربانك، في ولاية كاليفورنيا، وانضمت إلى NBC News في عام 2010.

خلال عامها الأول في الشبكة، تم ترشيح "ويلكر" لجائزة إيمي الوطنية عن دورها في تغطية الانتخابات النصفية لـ NBC News .

عملت سابقًا في WCAU-TV ، محطة إن بي سي فيلادلفيا التي تملكها وتديرها ، حيث قدمت نشرات الأخبار في نهاية الأسبوع على إن بي سي 10 وبدأت كمراسلة مهمة عامة في أبريل 2005.

عملت ويلكر أيضا سابقا في WLNE-TV في بروفيدنس ، رود آيلاند و KRCR-TV في Redding ، كاليفورنيا.

ويلكر، من مواليد فيلادلفيا ، تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في التاريخ الأمريكي، وهي عضو في الرابطة الوطنية للصحفيين السود.