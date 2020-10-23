أحمد صلاح السعدني يُهنئ والده في عيد ميلاده الـ77: ربنا يخليك يا عمدة

هنأ الفنان أحمد صلاح السعدني، والده الفنان القدير صلاح السعدني، بمناسبة عيد ميلاده السابع والسبعين، صباح اليوم الجمعة.

ونشر "السعدني" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور لوالده في أحداث ظهوره له، وهو يتصفح إحدى المجلات داخل حديقة منزله، مُعلقًا عليها بقوله: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة ربنا يخليك لينا يا عمدة".

ويعتبر مسلسل "أرابيسك" علامة فارقة في التاريخ الفني لصلاح السعدني، الذي جمع بين توليفة العمل الجاد والشخصية الفكاهية المفعمة.

وفي التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات عن مسلسل "أرابيسك":

- أسامة أنور عكاشة استمد فكرته عام 1994 من التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، وطرح من خلال أحداثه سؤال الانتماء والهوية العربية، ورفض الثقافات الدخيلة، والتأكيد على الوحدة والتآخي بين شعوب المنطقة، والانحياز لتراث الأمة الفكري والحضاري، والعمل من إخراج جمال عبد الحميد.

- كان دور "حسن أرابيسك" فى البداية مكتوب للفنان عادل إمام، ولكن أسامة أنور عكاشة رفض إجراء تعديلات على الشخصية، واعتذر الزعيم عن العمل، إلى أن جرى ترشيح صلاح السعدني وأجاد الدور.

- الشخصية الأساسية وهي "حسن أرابيسك" الذي أجاد صناعة الأرابيسك، يجمع ما بين الطابع الجاد والحس الفكاهي ويعرف بالرجولة والشهامة، حيث تجده يقف بجوار أهالي الحي حتى لو تسبب ذلك في مشاكل كثيرة له.

- قصة حب "حسن" و"توحيدة" صنعت ثنائي عاش لمدة سنوات في تاريخ الدراما.

- كتب كلمات الأغاني الشاعر الكبير سيد حجاب، وقام بتلحينها الموسيقار عمار الشريعي.

مسلسل "أرابيسك.. أيام حسن النعماني" ضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هالة صدقي، هشام سليم، سهير المرشدي، لوسي، حسن حسني، كريم مطاوع ولطفي لبيب.