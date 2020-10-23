أطلقا النار فرحا بالعريس.. ضبط عاملين أصابا طفلة بالعمى في فرح بشبرا

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاملين لاتهامهما بالتسبب في إصابة طفلة بطلق ناري في العين إثر قيامهما بإطلاق الرصاص من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل عرس في شبرا الخيمة.

جرى التحفظ على سلاح الجريمة وأمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس المتهمين ووجهت لهما تهمة الإصابة الخطأ وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وقررت صرف العريس ووالد العروس من سراي النيابة عقب سؤالهما حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، بحضور المدعو "ح م ج" 49 عامًا، "نقاش" مقيم دائرة القسم وأبلغ بإصابة نجلته المدعوة "ب ح م" سن 13، بجرح قطعي بالعين اليمنى إدعاء رش خرطوش حال تواجدها بشرفة مسكنها ومشاهدة حفل عرس أثناء قيام أحد المدعوين بإطلاق عيار خرطوش ابتهاجا بالعرس.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص وبسؤال شهود العيان والتحفظ على العريس ووالد العروس، وشريط الفيديو الخاص بالفرح تبين قيام "س م ع 23 سنة عامل" و"ا ط ع 21 سنة عامل"، بتناوب إطلاق أعيرة خرطوش ابتهاجا بعرس أحد أصدقائهما نتج عنه إصابة نجلة المبلغ.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسهما وطلب تحريات المباحث.

كانت أجهزة الامن في وقت سابق قد تحفظت على شريط فيديو للواقعة لفحصه وتحديد مرتكبي الواقعة، والذي تبين أنهما من أصدقاء العريس، حيث قاما بإطلاق الرصاص فرحا بموكب العرس مما أسفر عن إصابة الطفلة ونقلها للمستشفى للعلاج.