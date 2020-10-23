"القومي لحقوق الإنسان" يتابع الانتخابات عبر غرف عمليات بالمحافظات

يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان، عملية انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي ستجرى السبت والأحد المقبلين، وأنهت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (أسوان، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، والفيوم، والغربية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والقليوبية)، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة، كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة الانتخابات.

وقال المجلس، في بيان له اليوم، إنه على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين في اختيار ممثليهم، بما يعد انعكاسا لدور المجتمع المدني والقوى السياسية في الحشد، للمشاركة في العملية الانتخابية.

وكان المجلس، أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي له، لتلقي الشكاوى التي تصدر من المنظمات الحقوقية المراقبة للعملية الانتخابية، والتي صدر لها تراخيص مراقبة.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، إن المجلس نظم عددا من الدورات التدريبية، لعدد من المنظمات الحقوقية لتدريبها على آلية مراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى إصدار بطاقات مراقبة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن ضمن المنظمات الحقوقية المراقبة للانتخابات، مؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان؛ إذ دفعت بـ2000 مراقب، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بـ350 مندوب، وغيرها.

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات عبر مندوبيها، أطلقت حملة تحت عنوان "خلي بالك"، لتعريف المواطنين بكيفية التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، وشرح الفرق بين المقاعد الفردي والقائمة، وطريقة الانتخاب لكلاهما.

وأضاف أبو سعدة، لـ"الوطن"، أن المنظمة شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة، لتلقي كل ما يرصد من قبل المراقبين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه جاري استضافة عددا من المراقبيين الدوليين بالتعاون مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومن المقرر استقبال 20 مراقب دولي، لمراقبة العملية الانتخابية.