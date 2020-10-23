آسر ياسين عن فيلم بـ"100 وش": هيتصرف عليه كويس وممكن يتعمله أكتر من جزء

قال الفنان آسر ياسين إن اختياره عضوًا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة شرف كبير له، مشيرًا إلى أنه اختير في نفس المنصب أكثر من مرة منها في مهرجان القاهرة، ومهرجان دبي.

وأضاف ياسين خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "أستفيد من هذا الأمر كثيرًا لأنه يكون بإمكاني متابعة الأفلام وأنا أعشقها ثم نتناقش فيها للحصول على وجهات نظر جديدة ومختلفة، ولجنة هذا العام قوية جدًا، ونتمنى أن تكون كل الأفلام على مستوى المهرجان".

وحول مسلسل بـ"100 وش"، وإمكانية إنتاج جزء ثانٍ منه، قال: "في الأول المفروض كان يبقى مسلسل، لكن أخدنا القرار إنه يبقى فيلم وده في مصلحتنا، هيتصرف عليه كويس أوي وممكن يتعمل منه أجزاء بعد كده، ومتحمس، ومفيش توقيت معين لبداية التصوير والمجموعة كلها وحشاني".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.