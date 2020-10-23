ناردين فرج: الفرق بين الإعلام والفن في التلقائية

قالت الإعلامية ناردين فرج، إن مهرجان الجونة يتطور في كل عام عن العام الذي يسبقه، وذلك بفضل أفلامه ونجاحاته، لافتةً إلى أنها شاركت في مسلسلات "ليه لأ"، "فوق مستوى الشبهات"، و"الحساب يجمع".

وأضافت فرج خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "أتمنى إني أكمل المشوار ده لكن حاليًا مش شغالة على حاجة، حبيت الشغل في مسلسل ليه لأ، واداني الدفعة إني أشتغل وأتعرف على المجال أكتر".

وحول عملها كمذيعة، قالت الإعلامية ناردين فرج، إنها قدمت برامج مواهب وأطفال وتسالي، وإنها تتمنى تقديم برنامج يساعد الناس وإظهار بعض الحقائق الرائعة، وأن تتناول الأشخاص المؤثرين في محيطهم.

وحول عملها كإعلامية وممثلة، قالت: "الاتنين مختلفين تماما، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، وعشان أقدم حفلة على المسرح كمذيعة لازم أكون مذاكرة كل الكلام ومفيهاش تلقائية، لكن التمثيل كله إحساس وتلقائية ومختلف تماما، وعشان كده أحب أن أكتشف التمثيل بشكل أكبر".

وبدأ حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في الثلاثة مهرجانات السابقة وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

وتشمل الإجراءات التالي:- توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة.

- اختبار جميع الضيوف الأجانب ومنح شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا إذا اشترط بلدهم الأصلي ذلك.

- فحص درجة الحرارة ومنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية ويُنقلون على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.

- تطهير جميع المناطق باستمرار، بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل بالمركبات ويُزود الزوار بقناع ومطهر يدوي مجانًا عند الدخول.

- استخدام القناع في جميع المناطق الخارجية والداخلية عندما يكون التباعد غير ممكن أو صعبا، ويحافظ الزوار على مسافة لا تقل عن متر واحد في جميع المواقع.

- مراقبة التطبيق بواسطة الموظفين، وتقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد منفصل في جميع الأماكن والمسارح أثناء حفلي الافتتاح والختام.

- تقليل عدد المدعوين لحفلات الافتتاح والختام كما حدث في الدول الأوروبية التي أقامت مهرجاناتها هذا العام.

- زيادة مساحة السجادة الحمراء لتكون 30 مترًا وتزويد المسرح بـ4 مداخل من أجل تجنب صفوف الانتظار.