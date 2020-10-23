المفتي يدعو الشباب للقراءة عن مؤتمر الإخوان الخامس ليعرفوا خطورة منهجهم

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن دار الإفتاء المصرية ماضية في مشروعها التنويري التاريخي، وفضح زيف الإخوان والتنظيمات الإرهابية كافة، مشددا على أنه "لا نأبه لتلك الحملات المغرضة ولا نلتفت إلا إلى الإنسانية".

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن علماء دار الإفتاء لديهم منهجية متكاملة نابعة من فهم العلماء الأوائل على مدى التاريخ، ومن حضارة فقهية ومنهجية لم يشهد التاريخ مثلها، وأن هناك طريقين يسير أحدهما في موازاة الآخر، الأول: واضح صاحب حضارة وعطاء على مدار التاريخ، والآخر: يُخفق منذ نشأته وليس له جذور يستند إليها، بل يختلق جذورا وهمية من مصادر الشريعة الإسلامية، ولكن من يتبصر يجد أنه ليس كذلك، وعار تمامًا عن المنهجية السلمية، التي توارثناها عن علمائنا.

ولفت المفتي النظر إلى أن مشروع الإخوان منذ بدايته، كان يكتنفه محاولات لإيجاد جذور لهم، مؤكدا أنهم فشلوا أمام صمود المهنجية السلمية، موضحًا أن التنظيمات المتطرفة ذات عقلية جافة وقلب فيه غلظة، وأشبه بذي الخويصرة التميمي، الذي اعترض على تقسيم النبي للغنائم، وقال له: "اعدل يا محمد" وهو وسط الصحابة، كأنه يوعز للمسلمين حوله أن هناك إشكالية في عدله عليه الصلاة والسلام، ولكنه برحمته صحح المسار مباشرة وقال له: "ومن يعدل إذا لم أعدل"، ولما هم أحد الصحابة بتأديبه قال له النبي: "إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن العقول السوية عليها أن تنبري للرد على تلك المزاعم، التي تريد بها جماعات التطرف النيل من شريعة الله، فيحولوا الناس من إطار الاعتدال إلى التشدد.

وأوضح المفتي، أن نماذج الاستغلال لمفاهيم الدين أبعد ما تكون عنه، فينطبق على جميع أجيال المتطرفين وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سفهاء الأحلام، وهي صفات تكاد تنطبق على جميع أجيال هؤلاء المتطرفين، منبهًا إلى أن حقيقة الإسلام وجوهره يتمثل فيما وقر في قلب الإنسان، ويجب ألا نلتفت إلى المظهر فحسب، ولكن الجوهر يجب أن يتفق مع الشكل، حتى لا نصبح أمام قشور وشكليات تريد أن تأخذ من الإسلام ما يوصلها إلى أغراضها الدنيوية.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن جماعة الإخوان ومثيلاتها من الجماعات الإرهابية، عمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار والمنافقين والمشركين وأنزلوها على المؤمنين، وهو خلل شديد يمثل خطورة كبيرة في تاريخ المسلمين ودعوة لسفك الدماء.

وضرب الدكتور شوقي علام، المثل على ذلك، قائلًا: على سبيل المثال إذا قرأت في تاريخ تلك الجماعة لوجدت الخلل في منهجهم واضحا وجليّا، فهم يزعمون جهلا أن آية السيف وهي قوله تعالى: (إِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ)، تدعو إلى قتل المخالف في العقيدة والمنهج.

وأضاف المفتي: "هكذا وبجرة قلم شطبوا التاريخ ونسخوا بفكرهم هذا مائة آية تدعو إلى الرحمة والعدل، بل خالفوا السيرة النبوية التي ذكرت موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين عند فتح مكة المكرمة، عندما قال لمن آذوه وأخرجوه منها: "ما تظنون أني فاعل بكم"، قالوا: "أخ كريم وابن أخ كريم" فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".

وتابع المفتي: "إذا قلنا بقولهم فيما يتعلق بآية السيف لكان المسلك الذي اتخذه النبي مع المشركين هو مسلك الانتقام، ولكُنَّا رأيناه يدير فيهم السيف انتقامًا".

وأردف المفتي: "هؤلاء شوهوا الدين وتجنّوا على الله ورسوله وكذبوا على الناس، وادَّعوا أن مشروعهم خاص بالدعوة، ليتبين بعد ذلك من خلال أفعالهم ومراجعهم ما يدل على اللاسلمية عندهم".

وأشار المفتي، إلى أن دار الإفتاء أصدرت تقريرًا بالاعتماد على عدد من المصادر، منها "نيوز ويك" وغيرها، بينت فيه أنه لا سلمية لدى الإخوان في تاريخهم منذ عام 1936، داعيا الشباب إلى القراءة عن المؤتمر الخامس للإخوان الذي عقد عام 1939 ليتبينوا خطورة منهجهم، متابعًا: "إن الجماعة قالت في ذلك المؤتمر: إن دعوتهم نجحت وانطلقت إلى الآفاق، ولم يبقَ أمامهم إلا الدولة والحكومة، فإن هم أجاروهم كانوا في ظهورهم، وإلا كانوا عليهم حربًا".

وأكد مفتي الجمهورية، أن الجماعة الإرهابية تسعى إلى هدم المرجعيات الدينية والمؤسسات المعتمدة، ويصفون من يخالف منهجهم بأنه من "علماء السلطان".

وأوضح "علام" أن هناك ثلاثة محاور أساسية لنحكم على مدى تبحر العالم في العلم؛ أولها: أن يفهم النص الشرعي بآليات توافِق المنهج العلمي، بما في ذلك العلوم المختلفة، وثانيها: إحاطته وتكوينه العلمي لاستنباط الحكم الشرعي، وثالثها: إدراك الواقع الذي يتعامل معه، وهو واقع شديد التعقيد ومتشابك ويحتاج إلى سعة أفق.

وقال المفتي: "جلسنا ما يزيد عن 60 ساعة مع الخبراء والمختصين للوصول إلى فتوى في مسألة التسويق الشبكي لنتبصر الواقع ومعرفته معرفة حقيقية، فليس من السهولة على المفتي أن يجيب عن مثل هذه المسائل دون إدراك الواقع، وكيفية إنزال النص على الواقع، وكل هذه العمليات تدور في فلك المؤسسية".

واستنكر المفتي، الاتهامات التي تُوجِّهها جماعة الإخوان الإرهابية إلى المؤسسات الدينية في مصر، ومن بينها دار الإفتاء المصرية، متسائلًا في تعجب: "هل في مفرداتنا أن العداء للدولة هو من صفات العلماء؟!" موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة ما دام ما أمرنا به لا يتعارض مع قطعيات الشريعة، وأنه ليس من معايير العالم أن يخالَف وليُّ الأمر ولا القوانين ما دامت لا تتعارض مع صحيح الدين.

وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن الإخوان جعلوا من يعارض الدولة والقانون من رجال الدين في مصاف البطولة؛ لأنهم يقفون أمام الدولة وهم في عداء دائم للوطن، أما من يبني ويدعم الدولة فيصفونه بـ"عالم السلطان"، ونحن نفتخر بأننا نقف في صف الوطن.

وألمح مفتي الجمهورية إلى أن الجماعة الإرهابية لديها خلل في منهجها الفقهي الذي تعتمد عليه؛ فهم لا يعترفون بالتعددية التي هي من مقومات المنهج الأزهري الذي يقوم على ثلاثة أركان: التعددية المذهبية، والعقيدة الأشعرية، وتهذيب النفس والسلوك وهو التصوف، مؤكدا أن المنهج الأزهري يتعامل مع النص بفهم واسع، وهو مسلك الصحابة الكرام.

وضرب مفتي الديار المصرية، مثالًا بقاعدة "الترك" الفقهية، وهي أن الجماعات المتطرفة تدعي أن كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه بدعة، كما في مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعتبرون من يحتفل به مبتدعًا؛ لأن الرسول والصحابة الكرام لم يحتفلوا به، بحسب فهمهم.

وأوضح "علام" أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ولم يأتِ نص شرعي يَنهى عنه، فإن فيه سَعةً، بل هناك دلائل شرعية على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عن صيامه يوم الاثنين، قال: "ذاك يوم ولدت فيه"، كما أن الترك لا يعني التحريم أو البدعة. وفي ختام الحلقة أجاب مفتي الجمهورية عن بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج من بينها سؤال حول إيداع الأموال في دفتر التوفير، حيث أجاب فضيلته أن كل ما يودعه الإنسان في المؤسسات المالية بشخصيتها الاعتبارية هو حلال ولا يدخل في إطار القرض، وما دمنا ابتعدنا عن القرض فقد ابتعدنا عن الربا، وهي علاقة استثمار وتوكيل لتلك المؤسسة لإدارة هذه الأموال ثم تصرف الأرباح لصاحب المال.

وفي إجابته عن حكم شراء بعض السلع لأحد التجار ليبيعها للناس بالتقسيط، والحصول على نسبة مقابل ذلك، قال الدكتور شوقي علام: إن قضايا التمويل حين تتم بين المؤسسات المالية ذات الطبيعة الاعتبارية نحكم لها بأحكام وفق طبيعة خاصة بالشخصية الاعتبارية، وقد كان ذلك مطبقًا في الفقه الإسلامي في فكرة الوقف؛ إذ كان الوقف يعامل كمؤسسة لها صفة اعتبارية، وكان يحكم أنه لا زكاة في مال الوقف إذا بلغ النصاب لتوحد الهدف والمقصد.

وأضاف المفتي، أنه في مسائل التعامل الفردي تختلف الأحكام الشرعية من حيث المؤسسية عن الفردية، لافتًا النظر إلى أنه إذا سمح القانون بهذا الأمر فإنه يزيل بذلك الكثير من الغرر ويكون مسموحًا به.

وعن الرسائل القصيرة التي يرسلها البعض إلى أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، يطلبون إرسالها إلى 10 من أصدقائهم لتصلهم أخبار سعيدة، أوضح المفتي، أنه لا صحة لذلك الادعاء؛ لأن الأمور تجري بمقادير، وينبغي أن نبتعد عن مثل هذه الأفعال.

كما أجاب المفتي، عن سؤال حول أخذ تمويل لترميم سقف منزل متهدم قبيل دخول الشتاء، فقال: إن هذا لا يسمى قرضًا ولكنه يدخل في إطار التمويل، ما يخرجه من دائرة الربا، والعلماء متفقون على أن المنافع كالأعيان إذا توسطت.